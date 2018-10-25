Bakan Pakdemirli, "Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)" kapsamında Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) kullandırılan desteklerin 3. çağrı sonuçlarının açıklanması dolayısıyla TKDK'de düzenlenen toplantıya katıldı.
Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan girişimcilerin yanında olduklarını, TKDK aracılığıyla 42 ilde AB hibelerini IPARD kapsamında yatırımcılarla buluşturduklarını söyledi.
TKDK'nin 16 farklı alt sektörde yatırımları desteklemeye devam ettiğini anımsatan Pakdemirli, yatırımlara yüzde 40 ve yüzde 70 arasında hibe sağlandığını bildirdi.
"7 BİN YENİ İSTİHDAM OLUŞMASINI HEDEFLİYORUZ"
Son 7 yılda toplam 13 bin 945 projeye 3,6 milyar lira hibe desteği sağlandığına işaret eden Pakdemirli, "Bu hibeler sayesinde, kırsalda 9 milyar liralık yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu." diye konuştu.
Pakdemirli, IPARD-II 3. çağrı kapsamında 4. grubun değerlendirildiğini ve 226 projenin onaylandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Bu projelere 140 milyon lira hibe sağlıyoruz. Bu hibeler sayesinde, kırsalda 300 milyon liralık yatırım yapılacak. Böylece IPARD-II 3. çağrı kapsamında bugün açıkladığımız 4. grupla birlikte son iki ayda destek kapsamına alınan proje sayısı 2 bin 132'ye, sağlanacak hibe miktarı 655 milyon liraya, bu hibelerle oluşacak yatırım miktarı yaklaşık 1,3 milyar liraya ulaşmıştır. Destek sağladığımız bu tesislerde 7 bin yeni istihdam oluşmasını hedefliyoruz."
"HİBE ORANLARINI ARTIRMAYI PLANLIYORUZ"
IPARD Programı kapsamında yüzde 40 olan hayvancılık yatırımlarında hibe oranlarını artırmayı planladıklarına dikkati çeken Pakdemirli, bu kapsamda Avrupa Komisyonu ile görüşmelerin başladığını dile getirdi. Pakdemirli yatırımlarda makine ekipman alımlarında olası fiyat dalgalanmalarının yatırımcıya etkilerini en aza indirmek için yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını da söyledi.
Küçük ölçekli yatırımcılara ücretsiz proje hazırlama imkanı getirdiklerini hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Küçük ölçekli yatırımlarda bürokrasiyi azaltıyoruz. Uygun harcaması 150 bin liranın altında olan küçük yatırımcılarda 5 yıl boyunca işletmesine sigorta yapma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece yatırımcının 5 yılda toplam 3 bin 500 lirası cebinde kalacak. Küçük yatırımcılarda ön finansman için istenen kredi niyet belgesi sunma zorunluluğunu da kaldırdık. Üreticimizin beyanı yeterli olacaktır."
Modern, sürdürülebilir, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarında tarımsal işletmelerin kurulması için desteklerin devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yeni çağrıların da olacağını bildirdi.
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