İpek Açar: Ailemize hoş geldin
Oğlu Ömer Alp'i kucağına alan İpek Açar, mutluluğunu dile getirdi. Açar, "Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize... Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah" dedi
2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, 3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Açar ile Kömürcü, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar, hamile olduğunu öğrenmişti.
İpek Açar ile Alper Kömürcü, doğumdan sonra Habertürk'e evlatlık başvurusunu geri çekeceklerini açıklamıştı.
"AİLEMİZE HOŞ GELDİN"
İkili, bebeklerini kucaklarına aldı. İpek Açar ile Alper Kömürcü, Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğulları Ömer Alp'e kavuştu.
Anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, duygularını dile getirdi. İkiliden Açar, "Canımız Ömer'imiz hoş geldin ailemize... Dualarınız için, bizimle sevindiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Büyük Allah'ım isteyen herkese nasip etsin inşallah" dedi.
"BİR AİLENİN HAKKINA GİRMEK İSTEMİYORUZ" DEMİŞTİ
İpek Açar, daha önce Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" şeklinde konuşmuştu.
İpek Açar'ın Kayahan Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül Açar ise 23 yaşında...
Fotoğraflar: Instagram