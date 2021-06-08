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İpek Açar'ın 'Masal Kuşu'

İpek Açar'ın 'Masal Kuşu'
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İpek Açar'ın seslendirdiği 'Masal Kuşu'nun sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a aranjesi ise eşi Alper Kömürcü'ye ait. Kendi yapım şirketleri Elma Şekeri Prodüksiyon etiketiyle çıkacak olan şarkının klibinin yönetmenliğini Kemal Başbuğ üstlendi. 17 günlük tam kapanmada özel izinle İstanbul'da çekilen klip, romantik tarzıyla da dikkat çekecek...

İpek Açar yeni şarkısı için duygularını şu cümlelerle anlattı; "Şarkının çalışma sürecinde Alper, Aslı Gönül ve ben çok eğlendik. Aslı Gönül de güzel sesiyle bana eşlik etti, şarkıya vokal yaptı. Aşkın en mutlu halini anlatan, her yaştan herkesin birbirine hediye edebileceği masalsı bir şarkı... Umarım dinleyen herkesin kalbinde yer bulsun çok sevilsin. Bu güzel şarkı için Hakkı Yalçın, Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Yüreklerine sağlık

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