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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çanakkale'de İpek'in ölümünde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Güncel haberler

        İpek'in ölümünde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

        Çanakkale'de parkta oturduğu sırada eşi Emre Kürşat'ın husumetlileri tarafından öldürülen İpek Kürşat davasında 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:13 Güncelleme: 01.12.2023 - 20:16
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        İpek'in ölümünde 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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        Çanakkale'de iki çocuk annesi İpek Kürşat (36), geçen yıl 27 Ekim'de Barbaros Mahallesi Hüseyin Kızoğlu Sokak'taki Barbaros Parkı'nda arkadaşları ile bankta otururken silahlı saldırıya uğradı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne kaldırılan Kürşat, kurtarılamadı.

        Soruşturma kapsamında polis, İpek Kürşat'ın cezaevindeki eşi Emre Kürşat'ın (37) 10 Ekim 2021'de Yahya Tokgöz'ü öldürdüğünü, bunun üzerine Tokgöz'ün yakınlarının kadına silahlı saldırı düzenlediğini belirledi. Şüpheli olarak Hasan Tokgöz (26), Şafak Tokgöz (28), Barış Çancı (44) ve Mustafa Yılmaz (25), gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        PARK ÇEVRESİNDE 30 DAKİKA KEŞİF SÜRÜŞÜ YAPMIŞLAR

        Şüpheliler hakkında, "tasarlayarak, kadına karşı kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ille iddianame hazırlandı. İddianamede, Hasan Tokgöz, Şafak Tokgöz, Barış Çancı ve Mustafa Yılmaz'ın olay günü otomobil ile İpek Kürşat'ın bulunduğu Barbaros Parkı'na giderek, parkın çevresinde 30 dakika keşif sürüşü yaptıkları belirtildi.

        SIRTINA ATEŞ EDİP, ÖLDÜRDÜĞÜ ANLATILDI

        Daha sonra otomobilden inen Hasan Tokgöz'ün parka doğru yaklaşıp gözcülük yaptığı, Barış Çancı'nın ise parkta bir süre dolaştıktan sonra İpek Kürşat'a arkasından yaklaşıp, kazağının içerisinde gizlediği tabanca ile sırtına ateş edip, öldürdüğü anlatıldı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

        Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, bugün karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanıklar, duruşmaya SEGBİS aracılığı ile katıldı. Son sözlerin ardından mahkeme heyeti, tüm sanıkları ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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