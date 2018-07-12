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"Benim güzeller güzeli kraliçe kızım, kalbimin, nefesimin yarısı... İyi ki beni annen, ailemizi ailen olarak seçip geldin dünyaya. Seni çoooook seviyoruz. Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve barış dolu bir ömrün olsun tatlı cadım. Not: Lütfen artık saçımızı çekme ve çılgınca bağırma bak büyüdün artık!"