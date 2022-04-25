Fotoğraf sanatçısı Renate Graf’ın "İpek Yolu'nda ve Zamanda Geriye Yolculuk" adlı sergisi, Institut français İstanbul, Fransa ve Avusturya’nın Türkiye Büyükelçilikleri, Avusturya Kültür Ofisi ve Muse Contemporary işbirliği ile İstanbul’da üç mekanda ziyaretçilerle buluştu. Sergi 9 Mayıs tarihine dek Institut français İstanbul, Avusturya Sarayı ve Muse Contemporary’de ziyarete açık olacak.

1993 yılında Renate Graf, Anselm Kiefer ile Orta Asya üzerinden İpek Yolu’nda bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk, Doğu ve Batı’nın zenginliklerini birleştiren, gerçek bir medeniyetler kavşağı olan Anadolu ile başlar. Bu üç aylık keşif, sanatçı için güçlü bir ilham kaynağı olur. Gezi dönüşünde Renate Graf, sergideki ikonik baskılara kaynak olan bir tür fotoğraflı seyahat günlüğü hazırlar. Bu seride, Orta Asya’dan Anadolu platosunun merkezine, bozkırların ortasında, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin görkemli türbesinin bulunduğu Konya’ya giden yola kadar görüntüler yer almakta. Ayrıca muhteşem ilkel yapılarıyla ve aynı zamanda inanılmaz yeraltı şehirleriyle Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri ve Kırşehir illerinden eşsiz manzaralar sunuyor.

Renate Graf