AA

Sanayi, sağlık, ticaret, kültür, eğitim gibi birçok alanda gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgesel kalkınmada projelerin ve yatırımların en önemli destekçisi olan İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA),yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen faaliyetlerini artırarak devam ettirdi.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te 2010'dan bu yana faaliyet gösteren İKA, rekabetçi ve yenilikçi bir bölge hedefi kapsamında şimdiye kadar 1034 projeye yaklaşık 350 milyon lira destek verdi.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, Kovid-19'un dünyada olduğu gibi Türkiye'de de olumsuz etkilerini gösterdiğini söyledi. İpekyolu Kalkınma Ajansının bu süreçte öncelikle bu etkileri test etmek için araştırma başlattığını aktaran Akyılmaz, bölgelerinde hangi sektörlerin bu süreçten etkilendiğinin belirlenmesi ve bu etkilerin minimize edilebilmesi için sosyoekonomik araştırma ve KOBİ'lerle iş birliği yaptıklarını ifade etti.

Çalışmanın sonucunda birtakım bulgulara ulaşarak durumu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile paylaştıklarını anlatan Akyılmaz, şöyle devam etti:

"Genel olarak Gaziantep ve bölgemizin içinde olduğu diğer illerimiz krizi biraz da fırsata çevirmeyi başardı. Çünkü bölgemizde özellikle tekstil, ayakkabı, gıda üretimi, imalat sanayi çok gelişmiş olduğu için aslında kriz bu sektörleri biraz daha önemli noktalara getirdi, güçlendirdi. Dolayısıyla da Gaziantep kriz döneminde bile ihracat potansiyelini artırdı. Bir önceki yıllara nazaran kriz olmasına rağmen hem Gaziantep'te yapılan sanayi yatırımları hem de ihracat rakamları yükselişte oldu. Bu bölgemiz için sevindirici bir durum. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak kurulduğumuz günden beri bölge kalkınma planında yer alan gelişme eksenlerini güçlendirmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Özellikle 2020 pandemi yılı olması hesabıyla bizim çalışmalarımızda veya desteklerimizde herhangi bir aksama yaşanmadı. Diğer yıllarda nasıl performansımız iyiyse, çalışıyorsak aynı şekilde yaptık. Hatta avantajlarımız dahi oldu, işletme maliyetlerimizde düşüş olduğunu da söyleyebiliriz pandemiden dolayı."

- "Bölge illerini Mezopotamya markasıyla hedef pazarlara tanıtacağız"

Akyılmaz, 2021'de üç alanda faaliyet göstereceklerini dile getirerek bu kapsamda, bölgedeki tarımın rekabetçilik gücünü arttırmak, sanayinin dönüşümünü gerçekleştirmek, bölgenin ve bölgedeki illerin tamamının Mezopotamya markasıyla hedef pazarlara tanıtılmasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Yatırımların salgın döneminde sürdürüldüğünü de vurgulayan Akyılmaz, "İpekyolu Kakınma Ajansı olarak kuruluşumuzdan bu yana toplamda 1034 projeye yaklaşık 350 milyon liraya yakın bir sabit yatırım oluşturulmuş bulunmaktayız. Bu da önemli bir rakam inşallah bundan sonraki dönemde de desteklerimiz devam edecek. Özellikle bu de projelerimizde bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacağız." dedi.

- "Yazılım okulu kuracağız"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Akıllı Kent Veri Koordinasyon Merkezini kurduklarını anımsatan Akyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaklaşık 10 milyonluk bir yatırımı hayata geçiriyoruz. Bu merkezde 7/24 şehrin trafikten ulaşıma, turizm, sağlık gibi birçok alanda verileri toplanarak derlenecek, süreç yönetimleri sağlanacak. Yine hizmetlerin sınıflandırılması yönetimi ve değerlendirilmesi Akıllı Kent Veri Koordinasyon Merkezinden yapılacak. Ayrıca bu Akıllı Kent Koordinasyon Merkezi içerisinde bir yazılım okulu kuracağız. Bu yazılım okulunda da bölgemizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetiştirilmesini sağlayacağız. Bunun da şehrimize çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz."

Özellikle tarımda rekabetçilik kapsamında bölgelerinde yöresel ürünlerin değerlendirilmesi için birçok çalışma yaptıklarını ve projeleri hataya geçirdiklerini anlatan Akyılmaz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde biber işleme tesisi, Kilis'in Musabeyli ilçesinde de üzüm işleme tesisi kurarak GAP Kalkınma İdaresiyle 3,3 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerine işaret etti.

- "Gaziantep dönüşümün öncüsü oldu"

İmalat sanayisinde bölgede bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayan Akyılmaz, şunları kaydetti:

"Artık Gaziantep'in de diğer illerimizin de küresel rekabet koşullarında rekabet avantajı sağlamaları için yeni dönüşümlerin olması gerektiğini biliyoruz. Bunun için de Gaziantep bu dönüşümün öncüsü oldu. İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak bu kapsamda ilk olarak Gaziantep Üniversitesi bünyesinde radyofarmasötik ilaçların üretilebileceği bir tesis ve Ar-Ge merkezi kuruyoruz. İnşallah bu tesis bu yılın sonunda ilk deneme ürünlerini üretmeye başlayacak. Bununla beraber Gaziantep, nükleer tıp alanında Türkiye'nin cazibe merkezlerinden biri haline gelecek. Akabinde Savunma Sanayii Başkanlığının iştirakçi kuruluşlarından Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile bir işbirliği yaparak Gaziantep'te faaliyet gösteren makina metal sektörünün özellikle savunma sanayisine ve medikal sanayisine ürün üretebilir hale gelmesi için yerinde analiz çalışması başlattık. Bu çalışma kapsamında 30 firmayı seçerek bunlar üzerinde araştırmalar yaparak bu firmaların ürün yetenek portföylerini çıkardık. İnşallah bu çalışmamızın neticesinde mevcut firmalarımızın mevcut alt yapıları ile üretebilecekleri yeni ürünlerin listesini hazırlayıp bu ürünlerin üretimi için de firmalarımıza destekler sağlayacağız."

Turizm alanında rekabet için markalaşma gerektiğine dikkati çeken Akyılmaz, GAP Kalkınma İdaresi ve bölgedeki 3 kalkınma ajansıyla birlikte hazırladıkları Mezopotamya markasıyla özellikle pandemi döneminde Balkan ülkelerinden ve Rusya'dan birçok blog yazarını, seyahat acentesi işletmecilerini ve gazetecileri bölgede ağırladıklarını bildirdi.

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