iPhone 11, 12, 13, 14, 14, 15 Pro Max fiyat listesi: Eylül 2023 iPhone fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

iPhone 11, 12, 13, 14, 14, 15 Pro Max fiyat listesi: Eylül 2023 iPhone fiyatlarına zam geldi mi, ne kadar oldu?

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Teknoloji devi Apple büyük bir lansman ile yeni ürünlerini duyurdu. Teknoloji meraklıları farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15 hakkında ayrıntıları araştırıyor. Peki, iPhone 15 fiyatı açıklandı mı, Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar? İşte Apple iPhone fiyat listesi...