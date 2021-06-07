iPhone 13 tanıtımı heyecanla beklenirken yeni bilgiler sızmaya başladıç. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz Mart ayında Apple'ın yeni tasarımlarında mat siyah bir renk seçeneğini sunacağı bilgisi sızdırılmıştı.

Mart ayındaki bilgi paylaşımlarının ardından son olarak YouTuber Filip Koroy iPhone'la ilgili duyum ve öngörülerinde isabetli tespitler yapan Max Weinbach'tan yeni bir bilgi daha geldi.

İki isimde önümüzdeki günlerde tanıtımı yapılacak olan iPhone 13 Pro'nun özel mat siyah renginin iPhone telefonlardaki şimdiye kadarki en koyu siyah renk olacağını iddia etti.