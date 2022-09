Apple'ın yeni İphone 14 serisi hayranları tarafından merakla bekleniyor. İphone 14'ün görünümü ve özellikleriyle ilgili iddiaların doğruluğu bugün belli oluyor. Apple'ın sabırsızlıkla beklenen "Far Out" lansmanında bugün İphone 14 ile beraber Apple Watch 8 Pro ve AirPods Pro 2 ürünlerinin tanıtılacağı bekleniyor.

İddialara göre yeni İphone 14'ün hem standart hem de Pro sürümlerinde parıldayan mor rengin ön plana çıkacağı bildiriliyor. Ancak İphone 14'ün Mini versiyonun olmayacağı öne sürüldü.

48 MEGAPİKSEL KAMERA!

İphone 14'ün Pro sürümlerinde kamera özellikleri arasında 48 megapiksel birincil sensör ve düşük ışık ortamlarında ultra geniş lens ile yükseltilmiş olabileceği yine söylentiler arasında.

Apple Watch'ın yeni modelinde ise Fitbit veya Garmin kullanan tüketicileri kazanmak için tanıtlan düşük güç modu özelliklerini içerebileceğine dair söylentiler mevcut.

Kablosuz kulaklıklarını kaybetmeye meyilli olanlar için, Apple'ın "Far Out" lansmanında yeni AirPods 2'nin tanıtımında bu sorunun çözüleceğine dair iddialarda bulunuyor. Söylentilere göre yeni AirPods 2'de daha fazla şarj ömrü, daha kaliteli ses özelliği ve "Find My" işlevlerinin olabileceği bekleniyor.