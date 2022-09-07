iPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Apple'ın yeni ürünü iPhone 14 henüz satışa sunulmadı. Söylenene göre 7 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de yapılacak olan "Far Out" etkinliğinden sonra ürünün ön satışları başlayacak.

IPHONE 14 RENKLERİ NE?

Gümüş, grafit ve altın renkleri olan iPhone, bu modelinde ilk defa mor ve mavi rengi kullanacak.