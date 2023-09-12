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Apple düzenleyeceği tanıtım ile iPhone 15 serisini kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Farklı renk seçenekleri ve özellikleri ile satışa sunulacak olan iPhone 15, şarj kablosunda yeniliğe gidiyor. Tanıtılacak olan 4 modelde de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C kablo kullanılacak. Peki, "iPhone 15 fiyatı açıklandı mı? Apple iPhone 15, Plus, Pro, Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL ve özellikleri neler?" İşte Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen Apple iPhone 15 serisinin özellikleri ve fiyat listesi...