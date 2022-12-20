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Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

Her sene yeni bir modelle teknolojiseverlerin karşısına çıkan Apple için yeni bir iddia ortaya atıldı. Iphone 15'in özellikleri ve piyasaya fiyatının sızdırıldığı konuşuluyor.

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  • Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

    Her sene yeni bir model çıkartan Apple, birkaç ay önce Iphone 14'ü piyasaya sürmüştü. Tüm dünyada çılgınca satın alınan modelden sonra gözler Iphone 15'e döndü. 

    Yabancı basında çıkan ve doğruluğu teyit edilemeyen söylentilere göre; Iphone 15'in fiyatı ve özellikleri sızdırıldı.
  • Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

    İddialara göre; yeni modelde telefonlar titanmyum kasaya sahip olacak. Ayrıca yeni model için iOS 17 sürümü getirilecek.

    2023 yılının Eylül ayında çıkacak Iphone 15 için iddia edilen rakamlar şöyle;
  • Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

    iPhone 15 : 799 Dolar 799 ( 14.909 TL)

    iPhone 15 Plus : 999 Dolar ( 18.641 TL)

    iPhone 15 Pro : 1099 Dolar ( 20.507 TL)

    iPhone 15 Ultra : 1299 Dolar (24. 239 TL)

    iPhone 15 Ultra 1 TB hafıza: 1.799 ( 33.569 tl)
  • Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

    Bu fiyatların Amerika bazlı fiyatlar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de ise 256 GB Iphone 15 Ultra modelin 47.546 TL'den; yeni modelin 1 TB versiyonunu ise 65.848 TL'den piyasaya sürüleceği ileri sürülüyor.
  • Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

    Forbes'te yer alan habere göre; yeni modelin, Apple tarihinde en pahalı ürün olması bekleniyor. Apple, her sene artan üretim maliyetini bu şekilde dengeleyecek. 

    Amerika için bu fiyatın çok fazla olduğu ancak Apple ürünleri arasında fiyat dengesini koruduğu için bu büyük atağın, diğer ürünlere de yansıyacağı konuşuluyor. Yani, büyük bir Apple zammı yolda!
  • Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

    Öte yandan Apple'ın, 15 için sıkı çalıştığı ve yeni telefonun çift ön kamera ile tanıtılacağı öne sürülüyor. Öte yandan, şirketin içinden çıkamadığı başka bir konu daha var: telefon kasası.
  • Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

    Apple, bundan sonra tüm telefon kasalarını titanyum yapacak. Bu sayede hem fiyat hem de dayanıklılık artacak ancak Forbes'in iddiasına göre şirket alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum olmak üzere üç farklı malzemeden oluşacak kasalar sunacak. 
  • Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

    IPHONE 14 GÜNCEL FİYATLARI NEDİR?

    Iphone 14: 30. 999 TL

    Iphone 14 Plus: 34.999 TL 

 

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