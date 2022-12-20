Iphone 15 için yeni iddia: Fiyatı dudak uçuklatacak!

Forbes'te yer alan habere göre; yeni modelin, Apple tarihinde en pahalı ürün olması bekleniyor. Apple, her sene artan üretim maliyetini bu şekilde dengeleyecek.

Amerika için bu fiyatın çok fazla olduğu ancak Apple ürünleri arasında fiyat dengesini koruduğu için bu büyük atağın, diğer ürünlere de yansıyacağı konuşuluyor. Yani, büyük bir Apple zammı yolda!