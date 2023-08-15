Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman çıkacak? iPhone 15 fiyatı ile özellikleri ne olacak?

iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri! Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone modellerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ve özellikleri gündemi meşgul etmeye başladı. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max'ten oluşması beklenen yeni iPhone serisinin özelliklerine dair yeni sızıntılar paylaşıldı. Yaşanan bu gelişme, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi ve fiyatı... Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 17:23 Güncelleme: 15.08.2023 - 17:23 facebook

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iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri Apple kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni ürünlerini ve ios güncellemelerini organize ettiği lansman ile duyuran teknoloji devi, iPhone 15 serisine ilişkin yapacağı açıklamalar teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri...

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iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI! iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.