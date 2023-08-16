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        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman çıkacak? Yeni iPhone 15 fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?

        iPhone 15 ne zaman çıkacak? Yeni iPhone 15 fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?

        Yeni nesil iPhone 15 için geri heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan iPhone 15'e ilişkin olarak tanıtım tarihi, özellikleri ve fiyatı araştırılmaya başlandı. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple'ın iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max'i Eylül ayının ortalarında satışa çıkması bekleniyor. İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 14:52
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        Teknoloji devi Apple iPhone 15 için çalışmalara başladı. Apple Inc.'in yeni nesil iPhone 15 model telefonunun üretimine Tsmil Nadu'da başlanırken "iPhone 15 ne zaman çıkacak? Yeni iPhone 15 fiyatı ne kadar ve özellikleri neler?" araştırmaları hız kazandı. İşte iPhone 15 çıkış tarihi, fiyatı ve özelliklerine ilişkin merak edilenler...

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        iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI!

        iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.

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        iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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        GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

        İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:

        iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022

        iPhone 14: 16 Eylül 2022

        iPhone 13 : 23 Eylül 2021

        iPhone 12 : 23 Ekim 2020

        iPhone 11 : 20 Eylül 2019

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        iPhone XS : 21 Eylül 2018

        iPhone X : 3 Kasım 2017

        iPhone 8 : 22 Eylül 2017

        iPhone 7 : 16 Eylül 2016

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        iPHONE 15'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

        Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

        Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.

        Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.

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        iPHONE 15 NE KADAR OLACAK?

        Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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