iPhone 15 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

iPhone 15 ne zaman çıkıyor, fiyatı ne kadar, özellikleri neler?

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Çıkartmış olduğu telefonlar ile hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi yakalayan Apple'ın, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max telefonlarını ne zaman satışa sunacağı gündemden düşmüyor. Kullanıcılar yeni serinin çıkış tarihinine, özelliklerine ve fiyatina dair büyük bir araştırma içerindeler. Konu ile ilgili bilgiler haberimizde...