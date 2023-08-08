iPhone 15 ne zaman çıkıyor ve Türkiye fiyatı ne kadar? İşte, iPhone özellikleri...
Teknoloji devlerinden Apple, dünyada en çok kullanılan telefon modellerinden biri olan iPhone'un yeni serisinin geleceğini duyurdu. Daha öncesinde çıkartmış olduğu telefonlar ile büyük bir kullanıcı kitlesi olan Apple şirketinin ıPhone 15'i ne zaman piyasaya süreceği büyük bir merak konusu. İşte, ilk bilgiler...
Çıkartmış olduğu telefonlar ile hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesi yakalayan Apple'ın, iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max telefonlarını ne zaman satışa sunacağı gündemden düşmüyor. Kullanıcılar yeni serinin çıkış tarihinine, özelliklerine ve fiyatina dair büyük bir araştırma içerindeler. Konu ile ilgili bilgiler haberimizde...
iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?
Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.
GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ
İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:
iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022
iPhone 14: 16 Eylül 2022
iPhone 13 : 23 Eylül 2021
iPhone 12 : 23 Ekim 2020
iPhone 11 : 20 Eylül 2019