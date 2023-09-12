iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak, Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Dev teknoloji markası Apple yılın en önemli lansman etkinliğini yarın Cupertino, California'daki genel merkezinde düzenliyor. Etkinlikte iPhone 15 de dahil olmak üzere yeni donanımların tanıtılması beklenirken iPhone 15 satış tarihi ve özellikleri yeniden gündeme geldi. İşte iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili güncel bilgiler...
Teknoloji devi Apple'ın büyük bir lansman ile duyuracağı yeni ürünleri gündemdeki yerini koruyor. Teknoloji meraklıları yeni iPhone 15'in ne zaman satışa çıkacağını sorguluyor. Peki, iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte Habertürk'ten Cem Özenen'in konuya dair yazısı ile güncel bilgiler...
İPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Apple iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili beklenen açıklama geldi. Apple lansmanı, 12 Eylül 2023 Salı günü saat 20.00'de gerçekleşecek. Lansman, Apple resmi internet adresi üzerinden canlı izlenebilecek.
İPHONE İÇİN BİR DEVİR KAPANIYOR
iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.
Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor.
FİYATI 100 BİN TL'Yİ AŞACAK
Markanın bu yeni modelinin merakla beklenenlerinin başında ise fiyatları geliyor elbette. Yeni iPhone 15, selefi 14'ün en donanımlı versiyonu 14 Pro Max 1TB'ın 87.457 TL'lik rekorunu elinden almaya geliyor. Markanın bu yeni modelinin en üst donanımlı versiyonunun fiyatının 100 bin TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
İşte yeni modelin ABD'deki satış fiyatları ve tahmini Türkiye fiyatları;
iPhone 15: başlangıç fiyatı 799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 56.000 TL)
iPhone 15 Plus: başlangıç fiyatı 899 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 61.000 TL)
iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 72.000 TL)