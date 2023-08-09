Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? Apple iPhone 15, iPhone 15 Pro Max fiyatı ve özellikleri belli oldu mu?

iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? Apple iPhone 15 fiyatı ve özellikleri belli oldu mu? iPhone 15 çıkış tarihi gündemdeki yerini aldı. Teknoloji devi Apple'ın yeni telefon modeli iPhone 15'in özellikleri ve fiyatı araştırılıyor. Milyonlarca teknoloji meraklısının heyecanla beklediği yeni modellerin iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max'ten oluşması bekleniyor. İşte iPhone 15 çıkış tarihi ile ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 09.08.2023 - 22:05 Güncelleme: 09.08.2023 - 22:05 facebook

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Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtacağı lansmanı büyük bir heyecan ile bekleniyor. Lansman için eylül ayı işaret edilirken iPhone 15'in özelliklerine dair bazı bilgiler sızdırıldı. Peki, iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte, konuya dair detaylar...

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iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI! iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.