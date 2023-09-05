iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak, fiyat listesi açıklandı mı? İşte iPhone 15 özellikleri ve renkleri

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48 MP'LİK KAMERA BEKLENTİSİ

Yapılan paylaşımlara göre iPhone 15 Pro Max / Ultra’nın ana kamerasında 48 megapiksellik 1/1.14” Sony IMX903 sensör yer alıyor. iPhone 14 Pro serisinde 48 megapiksellik 1/1.28” Sony IMX803 kullanan Apple, biraz daha büyüyen yeni sensör ile ana kameradaki performansı arttıracak, rakiplerin uzun zamandır kullandığı 1 inç sensöre bir adım daha yaklaşacak.

6.1 inç ile 6.7 inç “60 Hz” ekranlı iPhone 15 ve 15 Plus’a da 12 megapiksel değil 48 megapiksellik ana kamera koyacak ancak 15 Pro ve 15 Pro Max Ultra’dakinden daha düşük seviye sensörlere yer verecek.