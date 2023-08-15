Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ile özellikleri ne olacak?

        iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri!

        Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple, iPhone modellerini geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda iPhone 15 serisinin çıkış tarihi ve özellikleri gündemi meşgul etmeye başladı. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max'ten oluşması beklenen yeni iPhone serisinin özelliklerine dair yeni sızıntılar paylaşıldı. Yaşanan bu gelişme, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi ve fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        iPhone 15 çıkış tarihi ve özellikleri Apple kullanıcıları tarafından araştırılmaya devam ediyor. Yeni ürünlerini ve ios güncellemelerini organize ettiği lansman ile duyuran teknoloji devi, iPhone 15 serisine ilişkin yapacağı açıklamalar teknoloji tutkunları tarafından merakla bekleniyor. Peki, "iPhone 15 ne zaman satışa çıkacak? iPhone 15 fiyatı ve özellikleri ne olacak?" İşte iPhone 15 fiyatı ve özellikleri...

        2

        iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI!

        iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.

        3

        iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

        4

        GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

        İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:

        iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022

        iPhone 14: 16 Eylül 2022

        iPhone 13 : 23 Eylül 2021

        iPhone 12 : 23 Ekim 2020

        iPhone 11 : 20 Eylül 2019

        5

        iPhone XS : 21 Eylül 2018

        iPhone X : 3 Kasım 2017

        iPhone 8 : 22 Eylül 2017

        iPhone 7 : 16 Eylül 2016

        6

        iPHONE 15'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

        Söylentilere göre, iPhone 15 hafif kavisli kenarlara ve ekran çevresinde daha ince çerçevelere sahip yeni bir tasarıma sahip olacak.

        Dört yeni model de Lightning yerine Dynamic Island ve USB-C özelliğine sahip olacak.

        Pro modelleri için Apple'ın paslanmaz çelik çerçeveyi titanyumdan yapılmış yeni bir çerçeve ile değiştirmesi bekleniyor.

        7

        iPHONE 15 NE KADAR OLACAK?

        Bazı raporlara göre, yeni iPhone'ların fiyatları mevcut cihazlara kıyasla 200 dolara kadar yükselebilir.

        8
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut satışlarında toparlanma
        Konut satışlarında toparlanma
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Rapor vermeyen göz doktoru darp edildi! Yeter artık!
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Askeri hastanelerle ilgili kritik çalışma! Tekrar açılması gündemde
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        Rusya'da benzin istasyonunda patlama
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        "İzleyene küçük dilini yuttururlar"
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Annesi ve anneannesini feci biçimde öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Ve Zaniolo, Aston Villa'da!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Hindistan'da sel ve toprak kayması: Çok sayıda kişi öldü!
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        Çin'de sürpriz faiz indirimi
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangınında can kaybı artıyor!
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Seçim öncesi İstanbul’da grev ihtimali
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Eski ABD Başkanı Trump'a yönelik yeni suçlamalar
        Memur zammı ne olacak?
        Memur zammı ne olacak?
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Yola çıkan köpek ölümüne yol açtı!
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Mevsim normallerinin 10 derece üzerinde
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Merih Demiral'dan flaş karar!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        Büşra'yı da kaybettik! Bir aile denizde yok oldu!
        'Çok ağır konuşurum'
        'Çok ağır konuşurum'
        Yaprak dökümü yakında!
        Yaprak dökümü yakında!