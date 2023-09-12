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        Haberler Gündem iPhone 15 tanıtım tarihi ve saati: Apple iPhone 15 ne zaman tanıtılacak ve lansman saat kaçta?

        iPhone 15 tanıtım tarihi ve saati: Apple iPhone 15 ne zaman tanıtılacak ve lansman saat kaçta?

        iPhone 15 tanıtım lansmanı için geri sayım başladı. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple, iPhone 15 ve bazı yeni ürünlerini bugün tanıtacak. Teknolojiyi yakından takip edenler "Apple iPhone 15 ne zaman ve saat tanıtılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 12 Eylül 2023 iPhone 15 tanıtım tarihi ve saati

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2023 - 09:47 Güncelleme: 12.09.2023 - 09:47
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        Apple, her sene olduğu gibi bu sene de yeni ürünlerini büyük bir lansman ile tanıtacak. Yeni iPhone 15'in duyurulacağı lansmanın saati merak konusu oldu. Peki, Apple lansmanı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? İşte, iPhone 15 çıkış ve tanıtım tarihi ile ilgili detaylar...

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        APPLE LANSMANI NE ZAMAN?

        Apple lansmanı, 12 Eylül 2023 Salı günü TSİ 20.00'da gerçekleşecek. Lansman, Apple resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.

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        TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

        Tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin olmayacağı ailede bu yıl tüm telefonlar “Dynamics Island” kullanacak. Yani artık ikonik hale gelen ekran çentiği üst seviyede tamamen tarih olacak.

        TİTANYUM KASA İLE HAFİLEYECEK

        15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’da daha sağlam ve hafif olduğu aktarılan titanyum kasaya geçecek olan Apple, alttaki 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kullanmaya devam edecek.

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        ÇERÇEVE KALINLIKLARI AZALACAK

        Telefonlar için teknik olarak da yapılmış çok sayıda paylaşım bulunuyor. Bunlara baktığımız zaman Apple yeni telefonlarında LIPO adı verilen bir teknoloji kullanacak. Bu teknoloji sayesinde 6.1 inç ile 6.7 inç “120 Hz” ekranlı 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’nın çerçeve kalınlıkları, 14 Pro ve 14 Pro Max’e oranla 2.2 mm’den 1.5 mm seviyesine kadar inecek.

        EKRAN GÖVDE ORANI ARTIYOR

        Bu sayede ekran gövde oranları hatrı sayılır oranda artacak 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra, bu yıl kamera konusunda çok önemli bir fark taşıyacak.

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        iPHONE 15 KAMERA PERFORMANSI NASIL OLACAK?

        iPhone 15 ailesinin en üstündeki seçenek iPhone 15 Pro Max / Ultra, hemen altındaki 15 Pro’dan farklı olarak bir periskop kamera sistemine sahip olacak.

        Tedarik zincirleri üzerinden kesinleştirilen periskop kamera kullanımı sayesinde, telefonda yüksek seviyede kayıpsız optik yakınlaştırma (Şimdilik 6x iddia ediliyor) sunulacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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