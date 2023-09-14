iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı.

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Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor.