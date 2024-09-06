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        Haberler Bilgi Yaşam iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak, kaç TL olacak ve özellikleri belli oldu mu?

        iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar, kaç TL olacak ve özellikleri belli oldu mu?

        Apple'ın büyük bir lansman ile duyuracağı yeni ürünleri gündemdeki yerini aldı. Teknoloji meraklıları yeni iPhone 16'nın ne zaman çıkacağını araştırıyor. Lansman için yine eylül ayı işaret edilirken yeni modellerin özelliklerine ilişkin birtakım bilgiler sızdırıldı. Peki, iPhone 16 ne zaman satışa çıkacak? İşte, iPhone 16 hakkında konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 15:05 Güncelleme: 06.09.2024 - 20:11
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        iPhone 16 çıkış tarihi ve fiyatı merak konusu oldu. Dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Apple'ın yeni telefon modelleri araştırılmaya başlandı. Yakında satışa sunulması beklenen ve iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve Pro Max'ten oluşacağı tahmin edilen yeni modellerin fiyatı, özellikleri ve ne zaman çıkacağı sorgusu sıklaştı. İşte, iPhone 16 çıkış tarihi ile ilgili güncel bilgiler...

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        IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple merakla beklenen lansman tarihini duyurdu. iPhone 16 serisinin de tanıtılması beklenen lansman 9 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 16 serisi 13 Eylül Cuma günü ön siparişe açılacak. 20 Eylül Cuma 2024 günü ise mağazalarda satışa çıkacak.

        IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

        Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:

        Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

        Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

        Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.

        Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

        A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

        48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.

        Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.

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        IPHONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?

        Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre, iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;

        Çöl Titanyumu

        Siyah

        Beyaz

        Yeşil

        Sarı

        Pembe

        Mavi

        Mor

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        Beklenen Ek Özellikler

        Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.

        Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.

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