IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple merakla beklenen lansman tarihini duyurdu. iPhone 16 serisinin de tanıtılması beklenen lansman 9 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de gerçekleşecek. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 16 serisi 13 Eylül Cuma günü ön siparişe açılacak. 20 Eylül Cuma 2024 günü ise mağazalarda satışa çıkacak.

IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:

Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.

Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.

Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.

Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.

A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.

48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.

Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.