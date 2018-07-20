iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu

20.07.2018 - 17:12 | Güncelleme:

Bu yıl 11’incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin (IPPAWARDS) kazananları açıklandı. Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı!

  • 1 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    1 | 65

    Bu yıl 11’incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin (IPPAWARDS) kazananları açıklandı. 2007’de kurulan IPPAWARDS, dünya çapındaki iPhone fotoğrafçılarının yaratıcılığını kutlayan ilk ve en uzun süreli iPhone fotoğraf yarışması. Bu yılın kazananları, tüm dünyada 140 ülkeden iPhone fotoğrafçılarının gönderdiği binlerce fotoğraf arasından seçildi. Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı.

  • 2 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    2 | 65

    Yılın Büyük Ödülü, "Yerinden Edilenler" isimli çalışmasıyla Bangladeş’ten Jashim Salam’a verildi. Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık görülen eserler ise sırasıyla İsviçre’den Alexandre Weber’in çektiği "Sarı ve Mavi Baiana", Çin’den Huapeng Zhao’nun çektiği "Göz Göze"; Myanmar’dan Zarni Myo Win’in "Ben de Oynamak İstiyorum" adlı çalışmaları oldu.

  • 3 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    3 | 65

    Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı. Şükrü Mehmet Ömür çektiği "Sabah Sisi" isimli çalışmasıyla doğa kategorisinde birincilik ödülünü alırken Asuman Robson manzara kategorisinde "Sycamore Gap" ve Burcu Öztürk ise panorama kategorisinde çektiği "Donmuş Central Park" isimli çalışmalarıyla ikincilik ödüllerinin sahibi oldular.

  • 4 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    4 | 65

    iPhone Fotoğraf Ödülleri’nde kazandığı dereceyle ilgili Şükrü Mehmet Ömür şunları söyledi : "Ben IPPA yarışmasına bu yıl ikinci kez katıldım. Fransa’nın Toulouse yakınlarında çektiğim doğa fotoğrafı ile birincilik ödülü kazanmak beni fazlasıyla mutlu etti. Ancak çok da  şaşırmadım, çünkü iPhone fotoğrafçılığına gönül vermemin bir sonucu olacağını düşünüyordum. Bu konuda Remzi kitabevinden “Çek, Düzenle, Paylaş; iPhone fotoğrafçılığı” adlı kitabım 2 ay önce piyasaya çıktı. İki yıldır bu konuda değişik aralıklarla yurt içi ve yurt dışında workshop’lar düzenliyorum. Daha önce de bazı yarışmalarda para ödülü de olmak üzere küçük sayılmayacak ödüller kazandım. Bütün bu gelişmelerin bu alandaki en uzun ömürlü ve en prestijli IPPA’da da bana ödül getireceğini düşünmeye başlamıştım. Yarışmaya katılan yüzlerce ülkeden binlerce fotoğraf arasından birinci seçilmenin böylesi bir yarışmada ne büyük onur ve sevinç kaynağı olduğunu tahmin edebilirsiniz."

  • 5 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    5 | 65

    Burcu Öztürk ise heyecanını "Eksi 15 derece soğuk bir Şubat akşamında Manhattan’da yürüyordum. Bu depresif günde herhangi bir heyecan yaşamak neredeyse imkânsız görünüyordu. Central Park’ın yanından geçerken çok uzakta hafif bir sis olduğunu gördüm. İçimi bir heyecan kapladı. Yanımdaki arkadaşıma “Bu duvarın arkasında bizi inanılmaz bir şey bekliyor.” dedim ve koşarak merdivenleri çıktım. Karşılaştığım manzara inanılmazdı ve mutlaka fotoğraflanmalıydı. O an orada olamayan herkese üzüldüm. Gördüklerimin bana verdiği muhteşem duyguyu çekeceğim fotoğrafa olabildiğince yansıtmalıydım. Birkaç denemeden sonra istediğimi almıştım. Bu fotoğraf mutlaka IPPA’ya gönderilmeliydi!” sözleriyle paylaştı.

  • 6 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    6 | 65

    18 kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri tüm dünyadan Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Ekvador, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Irak, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Lübnan, Myanmar, Polonya, Romanya, Rusya, Singapur, Suriye, Tayvan, Türkiye, Ukrayna ve Umman gibi birçok ülkeyi temsil eden fotoğrafçılara verildi.

  • 7 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    7 | 65

    IPPAWARDS’un kurucusu Kenan Aktülün, 11. yılın fotoğrafları hakkında şunları söyledi: “iPhone kullanıcıları görsel hikâye anlatımı konusunda son derece yetkin hale geldiler. Bu yılın fotoğrafları teknik açıdan çok etkileyiciydi ve birçoğu da oldukça kişiye özel fotoğraflardı.”

  • 8 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    8 | 65

    Jashim Salam

    Bangladeş Yılın Fotoğrafçısı Büyük Ödülü

    Yerinden edilenler Ukhiya’daki Tangkhali mülteci kampı yakınlarında sağlık ve temizlikle ilgili bir farkındalık filmini izleyen Rohingya çocukları.

    Yer: Ukhiya, Bangladeş

    iPhone 7 ile çekildi

  • 9 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    9 | 65

    Alexandre Weber

    İsviçre

    Yılın Fotoğrafçısı Birincilik Ödülü

    Sarı ve mavi Baiana

    Bu resim, Salvador de Bahia, Brezilya’da geçen bir kamyonun ardından spontane olarak çekildi. Geleneksel “baiana” kıyafeti giymiş bir kadın, çalışırken verdiği mola sırasında kamyonun arkasından bakıyordu. 

    Yer: Salvador de Bahia, Brezilya

    iPhone 6S ile çekildi

  • 10 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    10 | 65

    Huapeng Zhao

    Çin

    Yılın Fotoğrafçısı İkincilik Ödülü 

    Göz göze

    Bu çocukla deniz kenarında yürüyüş yaparken karşılaştım. Ben onun resmini çekmeye çalışırken o da tuttuğu balığı gözünün önüne gelecek şekilde kaldırdı.

    Yer: YanTai ShanDong bölgesi, Çin

    iPhone 6 ile çekildi

  • 11 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    11 | 65

    Zarni Myo Win

    Myanmar

    Yılın Fotoğrafçısı Üçüncülük Ödülü

    Ben de oynamak istiyorum

    Bacağını kaybetmiş küçük bir çocuk, futbol oynayan arkadaşlarını seyrediyordu ve mümkün olsaydı futbol oynamak istediğini söylüyordu.

    Yer: Yangon, Myanmar 

    iPhone 7 Plus ile çekildi

  • 12 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    12 | 65

    Şükrü Mehmet Ömür

    Fransa

    Birincilik Ödülü - Doğa

    Sabah Sisi

    Ödül kazanan fotoğrafımı Rad Drew adlı Amerikalı iPhone fotoğrafçısının workshop’una katılmak üzere Toulouse yakınlarında Larnagol’de bulunduğum bir ilkbahar sabahı gündoğumudan biraz önce çektim. Kurs arkadaşlarımdan bir tanesi ile kırlarda yürürken sislerin ardında bir beyazlık fark ettim, yaklaştığımda bunun bir kuzu olduğunu anladım. Ortalık çok sakin ve huzur doluydu. Sanki cennetteydim. Bu küçük küçücük kuzu gözlerini dikkatle dikmiş diğer arkadaşlarını gözlüyordu. iPhone’a 6S’imle birkaç poz fotoğraf çektim. Kahvaltı için kursun yapıldığı çiftlik evine döndüğümde de Snapseed ve Provoke aplikasyonları ile bu fotoğrafları düzenledim.

    Yer: Toulouse, Fransa

     

    iPhone 6S ile çekildi 

  • 13 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    13 | 65

    Asuman Robson

    Türkiye

    İkincilik Ödülü - Manzara 

    Sycamore Gap’te

    Bu resim, Kuzeydoğu İngiltere’deki Hadrian Duvarı’nda yapılan bir yürüyüş sırasında çekildi. Havanın kapalı olduğu tipik günlerden biriydi. Ağacın ve yürüyüşçülerin bulutların önünde ve Roma duvarındaki bu dramatik çukurda sergilediği görünümü çok sevdim. 

    Yer: Northumberland, Birleşik Krallık

    iPhone 7 ile çekildi

  • 14 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    14 | 65

    Burcu Öztürk

    Amerika Birleşik Devletleri

    İkincilik Ödülü - Panorama

    Donmuş Central Park

    Şubat ayının soğuk bir gününde şehirde gezerken Central Park’ın üzerine sis çöktüğünü gördüm. O an sanki her şey donmuş gibiydi. Adeta bir gündüz rüyası görüyordum. iPhone’umun panorama özelliğini kullanmak için mükemmel bir an olduğunu biliyordum. 

    Yer: Central Park, New York City

    iPhone 7 ile çekildi 

  • 15 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    15 | 65

    Edwin Loyola

    Filipinler

    İkincilik Ödülü - Soyut 

    Renklerin Birlikteliği

    Bu fotoğraf Filipinler’deki en büyük alışveriş merkezlerinden birinde çekildi. Alışveriş merkezinde gezinirken renkler ve şekillerden çok etkilendim.

    Yer: Mall of Asia, Filipinler

    iPhone X ile çekildi

  • 16 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    16 | 65

    Robin Robertis

    Amerika Birleşik Devletleri

    Birincilik Ödülü - Hayvanlar

    İhtiyar yavru köpek “Django”

    Django, Çin’in kuzeyindeki Hunan bölgesinde bulunan bir Budist manastırda doğup büyüyen Shaolin Temple Terrier cinsi bir köpek. Sahilde uzun yürüyüşler yapmaktan hoşlanan Django, Miles Davis dinlemeyi de çok seviyor.

    Yer: Carlsbad, California

    iPhone 7 Plus ile çekildi

  • 17 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    17 | 65

    Erica Wu

    Tayvan

    Üçüncülük Ödülü - Hayvanlar

    Gülen Tilki

    Kutunun içinde uyuyan bu tilki, karlı günlerde güneşin keyfini sürmek için kafasını dışarı çıkarıyordu.

    Yer: Miyagi Zao Fox Köyü, Japonya

    iPhone X ile çekildi

  • 18 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    18 | 65

    Massimo Graziani

    İtalya

    Birincilik Ödülü - Mimari

    Hücum

    Roma’nın Via Allegri caddesinde bulunan bir merdiven rampası.

    Yer: Roma, İtalya

    iPhone 7 Plus ile çekildi

  • 19 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    19 | 65

    KuangLong Zhang

    Çin

    İkincilik Ödülü - Mimari

    İsfahan Cuma Camii

    İran’ın en eski camilerinden biri olan bu yapı,

    yaklaşık 771 yılından başlayarak 20. yüzyılın sonuna kadar bu alanda yapılan sürekli inşaat, rekonstrüksiyon, ekleme ve renovasyon çalışmalarının bir sonucu.

    Yer: İsfahan, İran

    iPhone 7 ile çekildi

  • 20 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    20 | 65

    Melisa Barrilli

    Kanada

    Birincilik Ödülü - Çocuklar

    Sprey Çılgınlığı

    Kızım bale elbisesini giymişti ve bir kardeşlerine bir kendine su püskürterek oyun oynuyordu.

    Yer: Toronto, Kanada 

    iPhone 5S ile çekildi

  • 21 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    21 | 65

    Alison Helena

    Amerika Birleşik Devletleri

    Birincilik Ödülü - Çiçekler

    Işık

    Haftalık market alışverişimi yapmak üzere arabamı park ederken duvarın ve çiçeklerin üzerine düşen büyüleyici ışığı gördüm.

    Yer: Santa Barbara, California 

     

    iPhone 7 ile çekildi 

  • 22 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    22 | 65

    Charles Thomas

    Amerika Birleşik Devletleri

    Birincilik Ödülü - Manzara

    İnsan ve Doğa

    Uçağın penceresinden görünen manzara beni her zaman etkilemiştir. O akşamüstü, Las Vegas’tan dönüş uçuşunda pencere kenarında bir koltuğa oturma şansım oldu. Manzaranın yavaş yavaş birbirinin kopyası evlerden oluşan şehir görünümünden gerçeküstü bir çöl manzarasına dönüşmesini izledim.

    Yer: Nevada ile Arizona arası -

    iPhone 8 Plus ile çekildi

  • 23 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    23 | 65

    Paolo Mestriner

    İtalya

    Üçüncülük Ödülü - Yaşam Tarzı

    Yazın Tadını Çıkar

    Geçtiğimiz yaz ailecek deniz kenarında kısa bir tatil yaptık.

    Yer: Novalja, Hırvatistan

    iPhone SE ile çekildi 

  • 24 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    24 | 65

    ABSTRACT-Jedrzej Franek

  • 25 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    25 | 65

    MİMARİ-Nasra-Al-Sharji

  • 26 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    26 | 65

    ÇOCUKLAR-DinaAlfasi

  • 27 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    27 | 65

    ÇOCUKLAR-Savadmon Avalachamveettil

  • 28 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    28 | 65

    FLORAL-Zhendi-Zhang

  • 29 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    29 | 65

    FLORAL-Hongjun-Ge

  • 30 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    30 | 65

    MANZARA-Naian-Feng

  • 31 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    31 | 65

    YAŞAM-Natalia-Garcés

  • 32 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    32 | 65

    YAŞAM -泳桥 黄

  • 33 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    33 | 65

    DOĞA-Anton-Kruglov

  • 34 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    34 | 65

    SOYUT-Glenn-Homann

  • 35 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    35 | 65

    DOĞA-Peng-Ju-Tang

  • 36 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    36 | 65

    HABER - OLAY -Mohammed-Badra

  • 37 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    37 | 65

    HABER - OLAY -Moises-Silva

  • 38 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    38 | 65

    HABER - OLAY -Veronica-G-Cardenas

  • 39 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    39 | 65

    DİĞER-Amy Nelson

  • 40 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    40 | 65

    DİĞER - José-Ignacio-De-Rocco

  • 41 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    41 | 65

    DİĞER - Magda-Lates

  • 42 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    42 | 65

    PANORAMA-Mateusz-Piesiak

  • 43 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    43 | 65

    PANORAMA-Clifford-Pickett

  • 44 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    44 | 65

    İNSANLAR- Jonas-Wyssen

  • 45 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    45 | 65

    İNSANLAR -Lee Yu Chieh 

  • 46 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    46 | 65

    İNSANLAR -Pascal-Desapio

  • 47 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    47 | 65

    PORTRAIT-ScottWoodward

  • 48 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    48 | 65

    PORTRAIT-KuangLong-Zhang

  • 49 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 50 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 51 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 52 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 54 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 55 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 56 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 58 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 59 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 60 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 61 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
    61 | 65
  • 62 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 63 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 64 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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  • 65 iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin kazananları belli oldu
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