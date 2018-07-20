Bu yıl 11’incisi düzenlenen iPhone Fotoğraf Ödülleri’nin (IPPAWARDS) kazananları açıklandı. 2007’de kurulan IPPAWARDS, dünya çapındaki iPhone fotoğrafçılarının yaratıcılığını kutlayan ilk ve en uzun süreli iPhone fotoğraf yarışması. Bu yılın kazananları, tüm dünyada 140 ülkeden iPhone fotoğrafçılarının gönderdiği binlerce fotoğraf arasından seçildi. Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı.
Yılın Büyük Ödülü, "Yerinden Edilenler" isimli çalışmasıyla Bangladeş’ten Jashim Salam’a verildi. Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük ödüllerine layık görülen eserler ise sırasıyla İsviçre’den Alexandre Weber’in çektiği "Sarı ve Mavi Baiana", Çin’den Huapeng Zhao’nun çektiği "Göz Göze"; Myanmar’dan Zarni Myo Win’in "Ben de Oynamak İstiyorum" adlı çalışmaları oldu.
Bu sene kazananlar arasında Türkiye’den de 3 isim yer aldı. Şükrü Mehmet Ömür çektiği "Sabah Sisi" isimli çalışmasıyla doğa kategorisinde birincilik ödülünü alırken Asuman Robson manzara kategorisinde "Sycamore Gap" ve Burcu Öztürk ise panorama kategorisinde çektiği "Donmuş Central Park" isimli çalışmalarıyla ikincilik ödüllerinin sahibi oldular.
iPhone Fotoğraf Ödülleri’nde kazandığı dereceyle ilgili Şükrü Mehmet Ömür şunları söyledi : "Ben IPPA yarışmasına bu yıl ikinci kez katıldım. Fransa’nın Toulouse yakınlarında çektiğim doğa fotoğrafı ile birincilik ödülü kazanmak beni fazlasıyla mutlu etti. Ancak çok da şaşırmadım, çünkü iPhone fotoğrafçılığına gönül vermemin bir sonucu olacağını düşünüyordum. Bu konuda Remzi kitabevinden “Çek, Düzenle, Paylaş; iPhone fotoğrafçılığı” adlı kitabım 2 ay önce piyasaya çıktı. İki yıldır bu konuda değişik aralıklarla yurt içi ve yurt dışında workshop’lar düzenliyorum. Daha önce de bazı yarışmalarda para ödülü de olmak üzere küçük sayılmayacak ödüller kazandım. Bütün bu gelişmelerin bu alandaki en uzun ömürlü ve en prestijli IPPA’da da bana ödül getireceğini düşünmeye başlamıştım. Yarışmaya katılan yüzlerce ülkeden binlerce fotoğraf arasından birinci seçilmenin böylesi bir yarışmada ne büyük onur ve sevinç kaynağı olduğunu tahmin edebilirsiniz."
Burcu Öztürk ise heyecanını "Eksi 15 derece soğuk bir Şubat akşamında Manhattan’da yürüyordum. Bu depresif günde herhangi bir heyecan yaşamak neredeyse imkânsız görünüyordu. Central Park’ın yanından geçerken çok uzakta hafif bir sis olduğunu gördüm. İçimi bir heyecan kapladı. Yanımdaki arkadaşıma “Bu duvarın arkasında bizi inanılmaz bir şey bekliyor.” dedim ve koşarak merdivenleri çıktım. Karşılaştığım manzara inanılmazdı ve mutlaka fotoğraflanmalıydı. O an orada olamayan herkese üzüldüm. Gördüklerimin bana verdiği muhteşem duyguyu çekeceğim fotoğrafa olabildiğince yansıtmalıydım. Birkaç denemeden sonra istediğimi almıştım. Bu fotoğraf mutlaka IPPA’ya gönderilmeliydi!” sözleriyle paylaştı.
18 kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri tüm dünyadan Arjantin, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Ekvador, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Irak, İrlanda, İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, Lübnan, Myanmar, Polonya, Romanya, Rusya, Singapur, Suriye, Tayvan, Türkiye, Ukrayna ve Umman gibi birçok ülkeyi temsil eden fotoğrafçılara verildi.
IPPAWARDS’un kurucusu Kenan Aktülün, 11. yılın fotoğrafları hakkında şunları söyledi: “iPhone kullanıcıları görsel hikâye anlatımı konusunda son derece yetkin hale geldiler. Bu yılın fotoğrafları teknik açıdan çok etkileyiciydi ve birçoğu da oldukça kişiye özel fotoğraflardı.”
Jashim Salam
Bangladeş Yılın Fotoğrafçısı Büyük Ödülü
Yerinden edilenler Ukhiya’daki Tangkhali mülteci kampı yakınlarında sağlık ve temizlikle ilgili bir farkındalık filmini izleyen Rohingya çocukları.
Yer: Ukhiya, Bangladeş
iPhone 7 ile çekildi
Alexandre Weber
İsviçre
Yılın Fotoğrafçısı Birincilik Ödülü
Sarı ve mavi Baiana
Bu resim, Salvador de Bahia, Brezilya’da geçen bir kamyonun ardından spontane olarak çekildi. Geleneksel “baiana” kıyafeti giymiş bir kadın, çalışırken verdiği mola sırasında kamyonun arkasından bakıyordu.
Yer: Salvador de Bahia, Brezilya
iPhone 6S ile çekildi
Huapeng Zhao
Çin
Yılın Fotoğrafçısı İkincilik Ödülü
Göz göze
Bu çocukla deniz kenarında yürüyüş yaparken karşılaştım. Ben onun resmini çekmeye çalışırken o da tuttuğu balığı gözünün önüne gelecek şekilde kaldırdı.
Yer: YanTai ShanDong bölgesi, Çin
iPhone 6 ile çekildi
Zarni Myo Win
Myanmar
Yılın Fotoğrafçısı Üçüncülük Ödülü
Ben de oynamak istiyorum
Bacağını kaybetmiş küçük bir çocuk, futbol oynayan arkadaşlarını seyrediyordu ve mümkün olsaydı futbol oynamak istediğini söylüyordu.
Yer: Yangon, Myanmar
iPhone 7 Plus ile çekildi
Şükrü Mehmet Ömür
Fransa
Birincilik Ödülü - Doğa
Sabah Sisi
Ödül kazanan fotoğrafımı Rad Drew adlı Amerikalı iPhone fotoğrafçısının workshop’una katılmak üzere Toulouse yakınlarında Larnagol’de bulunduğum bir ilkbahar sabahı gündoğumudan biraz önce çektim. Kurs arkadaşlarımdan bir tanesi ile kırlarda yürürken sislerin ardında bir beyazlık fark ettim, yaklaştığımda bunun bir kuzu olduğunu anladım. Ortalık çok sakin ve huzur doluydu. Sanki cennetteydim. Bu küçük küçücük kuzu gözlerini dikkatle dikmiş diğer arkadaşlarını gözlüyordu. iPhone’a 6S’imle birkaç poz fotoğraf çektim. Kahvaltı için kursun yapıldığı çiftlik evine döndüğümde de Snapseed ve Provoke aplikasyonları ile bu fotoğrafları düzenledim.
Yer: Toulouse, Fransa
iPhone 6S ile çekildi
Asuman Robson
Türkiye
İkincilik Ödülü - Manzara
Sycamore Gap’te
Bu resim, Kuzeydoğu İngiltere’deki Hadrian Duvarı’nda yapılan bir yürüyüş sırasında çekildi. Havanın kapalı olduğu tipik günlerden biriydi. Ağacın ve yürüyüşçülerin bulutların önünde ve Roma duvarındaki bu dramatik çukurda sergilediği görünümü çok sevdim.
Yer: Northumberland, Birleşik Krallık
iPhone 7 ile çekildi
Burcu Öztürk
Amerika Birleşik Devletleri
İkincilik Ödülü - Panorama
Donmuş Central Park
Şubat ayının soğuk bir gününde şehirde gezerken Central Park’ın üzerine sis çöktüğünü gördüm. O an sanki her şey donmuş gibiydi. Adeta bir gündüz rüyası görüyordum. iPhone’umun panorama özelliğini kullanmak için mükemmel bir an olduğunu biliyordum.
Yer: Central Park, New York City
iPhone 7 ile çekildi
Edwin Loyola
Filipinler
İkincilik Ödülü - Soyut
Renklerin Birlikteliği
Bu fotoğraf Filipinler’deki en büyük alışveriş merkezlerinden birinde çekildi. Alışveriş merkezinde gezinirken renkler ve şekillerden çok etkilendim.
Yer: Mall of Asia, Filipinler
iPhone X ile çekildi
Robin Robertis
Amerika Birleşik Devletleri
Birincilik Ödülü - Hayvanlar
İhtiyar yavru köpek “Django”
Django, Çin’in kuzeyindeki Hunan bölgesinde bulunan bir Budist manastırda doğup büyüyen Shaolin Temple Terrier cinsi bir köpek. Sahilde uzun yürüyüşler yapmaktan hoşlanan Django, Miles Davis dinlemeyi de çok seviyor.
Yer: Carlsbad, California
iPhone 7 Plus ile çekildi
Erica Wu
Tayvan
Üçüncülük Ödülü - Hayvanlar
Gülen Tilki
Kutunun içinde uyuyan bu tilki, karlı günlerde güneşin keyfini sürmek için kafasını dışarı çıkarıyordu.
Yer: Miyagi Zao Fox Köyü, Japonya
iPhone X ile çekildi
Massimo Graziani
İtalya
Birincilik Ödülü - Mimari
Hücum
Roma’nın Via Allegri caddesinde bulunan bir merdiven rampası.
Yer: Roma, İtalya
iPhone 7 Plus ile çekildi
KuangLong Zhang
Çin
İkincilik Ödülü - Mimari
İsfahan Cuma Camii
İran’ın en eski camilerinden biri olan bu yapı,
yaklaşık 771 yılından başlayarak 20. yüzyılın sonuna kadar bu alanda yapılan sürekli inşaat, rekonstrüksiyon, ekleme ve renovasyon çalışmalarının bir sonucu.
Yer: İsfahan, İran
iPhone 7 ile çekildi
Melisa Barrilli
Kanada
Birincilik Ödülü - Çocuklar
Sprey Çılgınlığı
Kızım bale elbisesini giymişti ve bir kardeşlerine bir kendine su püskürterek oyun oynuyordu.
Yer: Toronto, Kanada
iPhone 5S ile çekildi
Alison Helena
Amerika Birleşik Devletleri
Birincilik Ödülü - Çiçekler
Işık
Haftalık market alışverişimi yapmak üzere arabamı park ederken duvarın ve çiçeklerin üzerine düşen büyüleyici ışığı gördüm.
Yer: Santa Barbara, California
iPhone 7 ile çekildi
Charles Thomas
Amerika Birleşik Devletleri
Birincilik Ödülü - Manzara
İnsan ve Doğa
Uçağın penceresinden görünen manzara beni her zaman etkilemiştir. O akşamüstü, Las Vegas’tan dönüş uçuşunda pencere kenarında bir koltuğa oturma şansım oldu. Manzaranın yavaş yavaş birbirinin kopyası evlerden oluşan şehir görünümünden gerçeküstü bir çöl manzarasına dönüşmesini izledim.
Yer: Nevada ile Arizona arası -
iPhone 8 Plus ile çekildi
Paolo Mestriner
İtalya
Üçüncülük Ödülü - Yaşam Tarzı
Yazın Tadını Çıkar
Geçtiğimiz yaz ailecek deniz kenarında kısa bir tatil yaptık.
Yer: Novalja, Hırvatistan
iPhone SE ile çekildi
ABSTRACT-Jedrzej Franek
MİMARİ-Nasra-Al-Sharji
ÇOCUKLAR-DinaAlfasi
ÇOCUKLAR-Savadmon Avalachamveettil
FLORAL-Zhendi-Zhang
FLORAL-Hongjun-Ge
MANZARA-Naian-Feng
YAŞAM-Natalia-Garcés
YAŞAM -泳桥 黄
DOĞA-Anton-Kruglov
SOYUT-Glenn-Homann
DOĞA-Peng-Ju-Tang
HABER - OLAY -Mohammed-Badra
HABER - OLAY -Moises-Silva
HABER - OLAY -Veronica-G-Cardenas
DİĞER-Amy Nelson
DİĞER - José-Ignacio-De-Rocco
DİĞER - Magda-Lates
PANORAMA-Mateusz-Piesiak
PANORAMA-Clifford-Pickett
İNSANLAR- Jonas-Wyssen
İNSANLAR -Lee Yu Chieh
İNSANLAR -Pascal-Desapio
PORTRAIT-ScottWoodward
PORTRAIT-KuangLong-Zhang
PORTRAIT-Marina-Spironetti
SERIES-Cocu-Liu-1
SERIES-Cocu-Liu-2
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