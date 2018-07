14 | 65

Burcu Öztürk

Amerika Birleşik Devletleri

İkincilik Ödülü - Panorama

Donmuş Central Park

Şubat ayının soğuk bir gününde şehirde gezerken Central Park’ın üzerine sis çöktüğünü gördüm. O an sanki her şey donmuş gibiydi. Adeta bir gündüz rüyası görüyordum. iPhone’umun panorama özelliğini kullanmak için mükemmel bir an olduğunu biliyordum.

Yer: Central Park, New York City

iPhone 7 ile çekildi