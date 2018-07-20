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iPhone Fotoğraf Ödülleri’nde kazandığı dereceyle ilgili Şükrü Mehmet Ömür şunları söyledi : "Ben IPPA yarışmasına bu yıl ikinci kez katıldım. Fransa’nın Toulouse yakınlarında çektiğim doğa fotoğrafı ile birincilik ödülü kazanmak beni fazlasıyla mutlu etti. Ancak çok da şaşırmadım, çünkü iPhone fotoğrafçılığına gönül vermemin bir sonucu olacağını düşünüyordum. Bu konuda Remzi kitabevinden “Çek, Düzenle, Paylaş; iPhone fotoğrafçılığı” adlı kitabım 2 ay önce piyasaya çıktı. İki yıldır bu konuda değişik aralıklarla yurt içi ve yurt dışında workshop’lar düzenliyorum. Daha önce de bazı yarışmalarda para ödülü de olmak üzere küçük sayılmayacak ödüller kazandım. Bütün bu gelişmelerin bu alandaki en uzun ömürlü ve en prestijli IPPA’da da bana ödül getireceğini düşünmeye başlamıştım. Yarışmaya katılan yüzlerce ülkeden binlerce fotoğraf arasından birinci seçilmenin böylesi bir yarışmada ne büyük onur ve sevinç kaynağı olduğunu tahmin edebilirsiniz."