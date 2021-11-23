iPhone satışları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Vatandaşlar, Apple'ın Türkiye'de iPhone satışlarını durdurup durdurmadığını merak ediyor...

Apple.com’daki iPhone 11 satışları durdu: Yeni fiyat mı geliyor?

Şu anda Apple’ın sitesindeki iPhone 11 ilanına girdiğinizde hangi renk ve kapasite seçeneğine basarsanız basın, cihazı sepetinize ekleyemiyorsunuz. Bugün Apple bilgisayarlarının düşen TL değeriyle dolar bazında ABD’den bile daha ucuza satıldığından bahsetmiştik. Zira fiyatlar henüz güncellenmedi ve bu durum iPhone’larda da böyle. Ancak yaşanan bu gelişme, eğer modelin satışının durdurulması gibi bir durum söz konusu değilse fiyat güncellemesiyle ilgili olabilir.

Bunun yanında diğer modellerde de benzer bir durum görülse de kısa sürede sorun ortadan kalktı. Şu an başlangıç fiyatı 7 bin 999 TL olarak gözüken iPhone 11’de ise durum aynı. Telefonlarda ve tüm diğer teknolojik cihazlarda ne kadar ciddi fiyat artışlarıyla karşılaşacağımızı dolar kurundaki iniş çıkışlar durulunca daha net göreceğiz gibi.

An itibarıyla resmi Apple sitesinde tüm iPhone satışları durduruldu. Sitede herhangi bir iPhone modeli seçildikten sonra alışverişi tamamlamak için 'Devam' butonuna basılamıyor.