Trabzon Jandarma Komutanlığı, Vakfikebir ilçesinde definecilerin kazı yaptığına yönelik bir ihbar aldı. İhbarın ardından harekete geçen Vakfıkebir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçenin Çamlık Mahallesi Hacı Mahmutoğlu bölgesinde bulunan Pedromita Kilisesi'nde bir grup definecinin kazı yaptığını belirledi.



Enis Yıldırım'ın haberine göre Bölgede operasyon düzenleyen ekipler, izinsiz kazı yapan O.K. (26), A.K. (38), O.K. (20), E.K. (22) ve H.M. (37) yemek molasında karpuz yerken yakaladı.

Sarp kayalıklardan ip sarkıtarak kazı yaptığı belirlenen 5 kişinin kiliseye de zarar verdiği belirlendi. Kazı yaptıkları araç ve aletlerle birlikte gözaltına alınan 5 zanlı ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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