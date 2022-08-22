İplik fabrikasında korkutan yangın! Müdahale sürüyor

Edinilen bilgiye göre; sabah saat 08.30 sıralarında Uşak Tekstil OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikasında yangın çıktı. Geri dönüşüm malzemelerinden iplik üretimi yapılan fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yükselen dumanların kentin birçok noktasından görülebilen yangına, Uşak Belediyesi, Uşak Tekstil OSB ve Uşak Deri ve Karma OSB itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediyor.