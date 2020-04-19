AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının geçen yılın ikinci yarısından itibaren politika faizinde indirim sürecine girmesi, konut kredi faizlerinin de kademeli olarak gerilemesini sağladı. Bu süreçte aylık bazda yüzde 1'in atına gerileyen konut faizleri, vatandaşların konuta olan ilgisini artırdı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 238 artan ipotekli konut satışları 129 bin 299'a ulaştı. Söz konusu rakam son 8 yılın en iyi ilk çeyrek performansı olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın ilk çeyreğinde 38 bin 189 ipotekli konut satılmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde satılan ipotekli konutların aylara göre dağılımına bakıldığında ise ocakta 42 bin 237, şubatta 43 bin 733 ve martta 43 bin 329 konutun satıldığı gözlendi.

Aylık bazda değerlendirildiğinde mart ayında satılan ipotekli konut sayısının 2017'den bu yana en yüksek mart ayı satışı olduğu gözlendi. Mart 2017'de 50 binin üzerinde konut satılmıştı.

CAZİP FAİZLER TALEBİ DESTEKLİYOR

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, mart ayında bir önceki aya kıyasla ipotekli konut satışının yüzde 90.4 arttığını anımsattı.

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirlerin ve kısıtlamaların mart ayında uygulanmaya başlaması dolayısıyla söz konusu aydaki verilerin oldukça önemli olduğunu ifade eden Cevizci, "Ekonomi yönetimi ve bankaların, konut satışlarının desteklenmesi adına attığı adımlar satış performansında etkili oldu. Kısıtlamalara karşın mart ayında konut alımlarındaki istek devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, konut faiz oranlarının hala cazip seviyelerde yer aldığını ve bu durumun konut alımlarındaki talebin korunmasını desteklediğini söyledi.

Ekonomik faaliyetlerin tekrardan ne zaman normale döneceğinin konut satışları için önemli olduğuna vurgu yapan Cevizci, ekonomik koşulların yılın ikinci çeyreğinde düzelmesi ile yazın konut satış hızında bir miktar daha yükselişlerin olabileceğini kaydetti.

2013-2020 döneminde ilk çeyrek ipotekli konut satışları şöyle: