İpsala sınır kapısı, Yunanistan'daki yangınlar yüzünden kapatıldı

Yunanistan'ın kuzeydoğusunda Türkiye sınırı yakınındaki Dedeağaç şehrinde üçüncü gününe giren yangınlar nedeniyle İpsala Sınır Kapısı geçişlere kapatıldı.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşmeler sonucunda İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İpsala Sınır Kapısı'nın kapatılması üzerine, Yunanistan'a geçmek isteyenler Edirne'nin Karaağaç Mahallesindeki Pazarkule Sınır Kapısı'na yöneldi.

Edirne Valiliği, şehrin İpsala ilçesindeki Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara yolu ve gümrük kapısının Yunanistan tarafının, yangınlar nedeniyle tüm geçişlere kapatıldığını açıkladı.

Yunanistan'ın devlet kontrolündeki ERT televizyon kanalına göre sınır kapısı, yer aldığı otobanın yangınlar nedeniyle kapatılması sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Edirne Valiliği'nin konuyla ilgili açıklamasında, İpsala Sınır Kapısı'ndan çıkışların, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu belirtildi ve sınırdan çıkış yapmak isteyenlerin Kapıkule ve diğer sınır kapılarını tercih etmesi gerektiği söylendi.

Ticaret Bakanlığı da konuyla ilgili bir açıklama yayımlayarak, İpsala Gümrük Kapısı ve Yunanistan tarafında bulunan Kipi Gümrük Kapısı'nın faaliyetlerinin, iki ülke yetkililerinin görüşmeleri sonucunda geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Bakanlık Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy gümrük kapılarında artacağı öngörülen giriş ve çıkış talepleri için ilave tedbirler alındığını açıkladı.

https://twitter.com/ticaret/status/1693298952034996342?s=20

Dedeağaç'ta güçlü rüzgarların etkisiyle üçüncü gününe girdiği belirtilen orman yangınlarıyla ilgili Pazartesi günü için ekstrem yangın riski uyarıları yapıldı.

Yunanistan'ın Sivil Savunma ve İklim Krizi Bakanı Vassilis Kikilias itfaiye, gönüllüler, ordu, polis ve yerel yönetimlerin Dedeağaç'taki yangına karşı devasa bir mücadele içinde olduklarını söyledi.

Dedeağaç yerel yönetimi yangınların yakınındaki yerleşim yerlerinin boşaltıldığını ve yaralıların ya da can kaybının olmadığını açıkladı. Bölgede yaşayanlardan Pazartesi günü ekstrem yangın riski olduğu belirtilerek dikkatli olmaları istendi.

Yunanistan'da Rodos ve Korfu adaları başta olmak üzere Temmuz ayında çıkan orman yangınları nedeniyle 30 bine yakın kişi ülkeden tahliye edilmişti.