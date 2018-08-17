Ipswich Town - Aston Villa maç önü

Ipswich Town ve Aston Villa, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Ipswich Town 1 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Aston Villa 6 puanda ve 3. sırada. Ipswich Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Aston Villa son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 291 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ipswich Town kazanırsa 3.20, beraberlik çıkarsa 3.00, Aston Villa sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ipswich Town son hafta oynanan Middlesbrough maçında 2-2 berabere kaldı.

Aston Villa ise Millwall karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Ipswich Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ipswich Town, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Aston Villa, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Aston Villa 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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