Ipswich Town - Blackburn Rovers maçı ne zaman?

Ipswich Town ve Blackburn Rovers, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Ev sahibi Ipswich Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Blackburn Rovers, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Maçın iddaa kodu 274. İddaa'da Ipswich Town kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Blackburn Rovers kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.
Ipswich Town son hafta oynanan Nottingham Forest maçında 3-0 yenildi.
Blackburn Rovers, Brentford karşılaşmaında 1-3 kazandı.
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