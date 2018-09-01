Ipswich Town - Norwich City düellosu

İngiltere Championship maçında Ipswich Town ile Norwich City, 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 14:00. 2 puanlı Ipswich Town 24. sırada bulunuyor, Norwich City 4 puana sahip ve 18. sırada. Ev sahibi Ipswich Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Norwich City, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 591. İddaa'da Ipswich Town kazanır 2.50, berabere biter 3.10, Norwich City kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Ipswich Town son haftadaki Sheffield Wednesday müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Norwich City ise Nottingham Forest karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Ipswich Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Ipswich Town, kendi sahasında 3 gol attı, 3 gol yedi.

Norwich City, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norwich City 3 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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