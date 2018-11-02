Ipswich Town - Preston North End düellosu

Ipswich Town ve Preston North End, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Ipswich Town 9 puana sahip olarak 24. sırada yer alırken Preston North End 14 puanda ve 20. sırada. Ev sahibi Ipswich Town, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Preston North End son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 306 kodlu maçı oynayanlar; Ipswich Town galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.00, Preston North End galibiyet oranı 1.95. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Ipswich Town son haftadaki Sheffield Wednesday müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Preston North End ise Bristol City maçında 1-2 kazandı.

Ipswich Town, evinde 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 9 gol yedi.

Preston North End, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Preston North End, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.

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