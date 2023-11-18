İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: 18 Kasım bugün THY ve Pegasus hangi seferler iptal oldu?

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: 18 Kasım bugün THY ve Pegasus hangi seferler iptal oldu?

İptal olan uçuşlar listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. THY tarafından 18 Kasım Cumartesi bugün yaklaşık 40 seferin iptal edildiği duyuruldu. İşte THY uçuş durumu ve değişikliği sorgulama ekranı ile THY iptal olan seferler listesi...

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THY VE PEGASUS DUYURDU

Türk Hava Yolları’ndan 105, Pegasus’tan 82 sefer için iptal kararı alındı.

Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere yarınki 105 seferini iptal etti. Pegasus da bugün ve yarın toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları da İstanbul’da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü bugün, 38’i de yarın olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu.