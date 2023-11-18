Türk Hava Yolları'ndan 105, Pegasus'tan 82 sefer için iptal kararı!
Meteoroloji'den peş peşe yapılan açıklamaların ardından iptal edilen seferler listesi sorgulamaları hız kazandı. Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus, Meteoroloji tarafından açıklanan hava durumu raporları ve AFAD'ın uyarıları neticesinde 18 Kasım Cumartesi bugün günü bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. İşte 18 Kasım bugün THY iptal olan seferler listesi...
İptal olan uçuşlar listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) seferleri hakkında açıklamalarda bulundu. THY tarafından 18 Kasım Cumartesi bugün yaklaşık 40 seferin iptal edildiği duyuruldu. İşte THY uçuş durumu ve değişikliği sorgulama ekranı ile THY iptal olan seferler listesi...
THY VE PEGASUS DUYURDU
Türk Hava Yolları’ndan 105, Pegasus’tan 82 sefer için iptal kararı alındı.
Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere yarınki 105 seferini iptal etti. Pegasus da bugün ve yarın toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.
Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.
Pegasus Hava Yolları da İstanbul’da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü bugün, 38’i de yarın olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.
Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu.
18 KASIM THY VE PEGASUS HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?
THY'nin ve Pegasus'un iptal edilen seferlerine resmi internet siteleri üzerinden erişilebiliyor.
THY UÇUŞ İPTALİ VE DEĞİŞİKLİĞİ SORGULAMA EKRANI
AFAD İSTANBUL İÇİN UYARIDA BULUNDU
Öte yandan AFAD, SMS ile yaptığı uyarıda, "Meteoroloji'ye göre İstanbul'da yarın sağanak yağış ve tam fırtına bekleniyor. Sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olun" ifadelerini kullandı
İSTANBUL'DA İKİ GÜN FIRTINA VAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.