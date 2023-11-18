İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar 2023 yarın THY ve Pegasus hangi uçak seferleri iptal edildi?

İPTAL EDİLEN UÇUŞLAR LİSTESİ: 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar 2023 yarın THY ve Pegasus hangi uçak seferleri iptal edildi?

İptal olan uçak seferleri listesi... İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus tarafından uçak seferleri hakkında açıklama yapıldı. Her iki havayolu firması da 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar tarihinde gerçekleştirilecek uçak seferlerinin bazılarının iptal olduğunu duyurdu. İşte, THY ve Pegasus'un açıklamaları ile iptal edilen uçak seferleri hakkında son gelişmeler...

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THY VE PEGASUS DUYURDU

Türk Hava Yolları’ndan 105, Pegasus’tan 82 sefer için iptal kararı alındı.

Türk Hava Yolları; fırtına nedeniyle 82'si İstanbul Havalimanı, 23'ü Sabiha Gökçen'den olmak üzere yarınki (19 Kasım) 105 seferini iptal etti. Pegasus da bugün ve yarın (19 Kasım) toplam 82 seferin iptal edildiğini duyurdu. Bu sayının artabileceği uyarısı yapıldı.

Türk Hava Yolları, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın İstanbul Havalimanı’ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti.

Pegasus Hava Yolları da İstanbul’da etkili olan ve yarın da devam etmesi beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 44’ü bugün, 38’i de yarın olmak üzere toplam 82 seferin iptal olduğunu açıkladı.

Pegasus Hava Yolları’ndan yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komiteleri (MADKOM) kararıyla, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı sefer sayısının azaltıldığını ve bu karar doğrultusunda 82 seferin iptal edildiğini duyurdu.