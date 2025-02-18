THY BEKLENEN KAR YAĞIŞI SEBEBİYLE BAZI UÇUŞLARINI İPTAL ETTİ!

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları'nın bazı uçuşlarının iptal edildiği duyuruldu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle, 19 Şubat 2025 tarihli İstanbul Havalimanı (IST) kalkış ve varışlı bazı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş durumu sayfamız üzerinden; uçuş numaranızı, kalkış ve varış yeri bilgisini girerek ulaşabilir; iade veya değişiklik haklarınızı yine aynı sayfadan öğrenebilirsiniz" ifadeleri yer aldı.

20-21 ŞUBAT'TA PLANLANAN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) perşembe ve cuma günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.