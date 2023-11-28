Hava muhalefeti nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi! İşte 28-29 Kasım iptal olan uçuşlar sorgulama
İptal olan uçak seferleri listesi Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararının ardından araştırılmaya başlandı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün resmi Twitter (X) hesabından yaptığı açıklamaya göre İstanbul Havalimanı'nda seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. İşte 28 Kasım Salı iptal edilen uçuşlar listesi sorgulama ekranı...
İptal edilen uçuşlar listesi sorgulama ekranı, gelen son dakika sefer iptali açıklamasının ardından araştırılıyor. "Değerli misafirlerimiz; 28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır." açıklamasında bulunan Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferin iptal edildiğini açıkladı. Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son bilgiyi hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi önerildi. İşte 28 Kasım Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı THY-Pegasus iptal olan uçak seferleri sorgulama ekranı...
UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ?
28.11.2023 (Bugün) tarihinde Madkom (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı uyarınca, İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır.
28 KASIM'DA 56 SEFER İPTAL EDİLDİ!
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün resmi Twitter (X) hesabında yayınladığı duyuruda "İstanbul Havalimanı’nda 28 Kasım tarihli toplam 56 seferimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzla ilgili güncel bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz." açıklamalarına yer verildi.
THY İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
İSTANBUL HAVALİMANI İPTAL OLAN UÇUŞLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
https://www.istairport.com/
İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İptal olan uçak seferi listesine Pegasus ve THY'nin resmi internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek ulaşabilirsiniz.
SABİHA GÖKÇEN İPTAL OLAN UÇUŞLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.
THY İPTAL OLAN UÇAK SEFERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.