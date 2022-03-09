Uzmanlar uyardı, başta İstanbul olmak üzere tüm ülkenin gözleri Mart ayının 10. gününde başlayacağı tahmin edilen kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan güncel hava durumu raporlarına göre Türkiye'de kış geri dönüyor, 10-14 Mart tarihleri arasında yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini gösteriyor. Açıklanan tarihlerde İstanbul Hava Limanı ve Sabiha Gökçen Hava Limanı kalkışlı/varışlı bileti olanlar uçak seferleri iptal mi oldu sorusunu araştırıyor. İşte Türk Hava Yollar tarafından yapılan iptal olan uçak seferleri hakkında açıklama