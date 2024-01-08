İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ | 8 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi oldu?

İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ | 8 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi oldu?

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İptal olan vapur seferleri listesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan şiddetli rüzgar uyarısının ardından araştırılmaya başlandı. 8 Ocak Pazartesi günü Marmara bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından İstanbul Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal olan vapur seferleri duyuruldu. İşte 8 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferler...