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        Haberler Gündem İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ LİSTESİ | 8 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi oldu?

        Vapur seferleri iptal mi oldu? İşte 8 Ocak iptal olan vapur seferleri listesi...

        İstanbul ve Marmara bölgesi 8 Ocak Pazartesi günü şiddetli rüzgarın etkisi altına girerken deniz ulaşımını kullanan vatandaşların gözü iptal olan vapur seferleri listesine çevrildi. İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda iptal olan vapur seferleri listelendi. İşte 8 Ocak iptal olan vapur seferleri listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 09:24 Güncelleme: 08.01.2024 - 09:24
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        İptal olan vapur seferleri listesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan şiddetli rüzgar uyarısının ardından araştırılmaya başlandı. 8 Ocak Pazartesi günü Marmara bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından İstanbul Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal olan vapur seferleri duyuruldu. İşte 8 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferler...

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        VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

        Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında iptaller yaşandı. İptal olan vapur seferleri İstanbul Şehir Hatları tarafından açıklandı.

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        8 OCAK İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ

        İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan son dakika açıklaması şu şekilde;

        "Değerli yolcularımız,

        Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

        Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

        Maltepe-Adalar

        Kadıköy-Eyüp

        Beşiktaş-Eyüp

        Üsküdar-Eyüp

        Büyükada-Sedef Adası

        Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

        Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.

        Bilgilerinize sunarız."

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        BebekKalkış KüçüksuKalkış Anadolu HisarıKalkış BebekVarış
        07:00 07:10 07:15 07:25
        07:30 07:40 07:45 07:55
        08:00 08:10 08:15 08:25
        08:30 08:40 08:45 08:55
        09:00 09:10 09:15 09:25
        09:30 09:40 09:45 09:55
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        11:00 11:10 11:15 11:25
        11:30 11:40 11:45 11:55
        12:00 12:10 12:15 12:25
        12:30 12:40 12:45 12:55
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        13:30 13:40 13:45 13:55
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        16:00 16:10 16:15 16:25
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        17:00 17:10 17:15 17:25
        17:30 17:40 17:45 17:55
        18:00 18:10 18:15 18:25
        18:30 18:40 18:45 18:55
        19:00 19:10 19:15 19:25
        19:30 19:40 19:45 19:55
        20:00 20:10 20:15 20:25
        21:30 21:40 21:45 21:55
        5
        ÜsküdarKalkış BebekKalkış
        06:50 07:20
        07:20 07:50
        07:50 08:20
        08:20 08:50
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        09:15 09:45
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        20:25 21:00
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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