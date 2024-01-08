Vapur seferleri iptal mi oldu? İşte 8 Ocak iptal olan vapur seferleri listesi...
İstanbul ve Marmara bölgesi 8 Ocak Pazartesi günü şiddetli rüzgarın etkisi altına girerken deniz ulaşımını kullanan vatandaşların gözü iptal olan vapur seferleri listesine çevrildi. İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan duyuruda iptal olan vapur seferleri listelendi. İşte 8 Ocak iptal olan vapur seferleri listesi...
İptal olan vapur seferleri listesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan şiddetli rüzgar uyarısının ardından araştırılmaya başlandı. 8 Ocak Pazartesi günü Marmara bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından İstanbul Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal olan vapur seferleri duyuruldu. İşte 8 Ocak 2024 Pazartesi İstanbul Şehir Hatları iptal olan seferler...
VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımında iptaller yaşandı. İptal olan vapur seferleri İstanbul Şehir Hatları tarafından açıklandı.
8 OCAK İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ
İstanbul Şehir Hatları tarafından yapılan son dakika açıklaması şu şekilde;
"Değerli yolcularımız,
Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda yer alan seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Kadıköy-Eyüp
Beşiktaş-Eyüp
Üsküdar-Eyüp
Büyükada-Sedef Adası
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy
Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacaktır. Sefer tarifesi aşağıdaki gibi olacaktır.
Bilgilerinize sunarız."