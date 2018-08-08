IR Reykjavik - Leiknir maç önü

IR Reykjavik ve Leiknir, 09 Ağustos 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 22:15. Maç öncesi IR Reykjavik 13 puanla 10. sırada, Leiknir 15 puanla 7. sırada bulunuyor. IR Reykjavik son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Leiknir son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 545. İddaa'da IR Reykjavik kazanır 2.90, berabere biter 3.20, Leiknir kazanır 1.85 oranıyla bahisçilere sunuldu.

IR Reykjavik son haftadaki Fylkir müsabasında 2-1 yenildi.

Leiknir ise Grotta Seltjarnarnes karşılaşmasında 2-1 kazandı.

IR Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. IR Reykjavik, kendi sahasında 6 gol attı, 15 gol yedi.

Leiknir, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Leiknir, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.

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