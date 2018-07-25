IR Reykjavik - Selfoss maçı heyecanı

IR Reykjavik ve Selfoss, 26 Temmuz 2018 Perşembe günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. Maç öncesi IR Reykjavik 10 puanla 11. sırada, Selfoss 11 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi IR Reykjavik, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Selfoss, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 668 kodlu maçta; İddaa oynayanlar IR Reykjavik kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Selfoss sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

IR Reykjavik önceki hafta Fylkir mücadelesinde 2-1 yenildi.

Selfoss, Haukar karşılaşmaında 2-1 kazandı.

IR Reykjavik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. IR Reykjavik, kendi sahasında 3 gol attı, 13 gol yedi.

Selfoss, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Selfoss, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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