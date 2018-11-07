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"Irak, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların bir parçası değil"

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan muaf tutulduğunu çünkü bölgesel çekişmede tarafsız olduğunu söyledi

07.11.2018 - 00:43 | Güncelleme: AA

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, gazetecilerin ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara bağlı kalıp kalmayacağı sorusuna " Irak, ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımların bir parçası değil çünkü bölgesel çekişmede taraf tutmuyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ta yeni kurulan hükümetteki 22 bakandan henüz seçilmemiş 8 bakanın isimlerinin meclise sunulmasına da değinen Abdulmehdi, meclisin desteğiyle söz konusu bakanların en kısa zamanda seçileceğini belirtirken bunun için mecliste ne zaman oturumun yapılacağı bilgisini vermedi.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, dün düzenlediği basın toplantısında Irak'ın elektrik ihtiyacını karşılamak için İran'dan enerji temin etmeye devam edebileceğini ve yaptırımlardan muaf tutulduğunu bildirmişti. Hook, Irak'ın nasıl muaf tutulduğuna ilişkin herhangi bir detay paylaşmamıştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen Iraklı iki üst düzey yetkili daha önce yaptıkları açıklamada, Bağdat'ın İran'dan ithal ettiği doğal gaz ve elektriğin ödemesinin yapabilmesi için dolar yerine dinar hesabının açıldığını ifade etmişti.

ABD tarafından 2003 yılında işgal edilen Irak'ta sürekli yaşanan iç çatışma ve terör olayları nedeniyle altyapısı ciddi şekilde tahrip oldu. Irak merkezi hükümeti, elektrik gibi temel ihtiyaçlarının bir kısmının İran gibi komşu ülkelerden temin ediyor.

İran’ın Bağdat’taki Ticaret Ataşesi Nasır Behzad, geçen Mart ayında yaptığı açıklamada, Irak ve İran arasındaki son bir yıl içerisindeki ticari hacmin yaklaşık 12 milyar dolar civarında olduğunu kaydetmişti.

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