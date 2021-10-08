"Irak, Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

"Irak, Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, “Türkmensiz Bağdat, Türkmensiz Erbil, Türkmensiz Kerkük isteyenler ve Türkmen’i sahipsiz sananlar bilsinler ki Irak; Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz” dedi.

Yirminci asırda; çile, katliam ve gözyaşıyla dolu Türkmen tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen, “7 Ekim Türkmen Milli Bayramı” dolayısıyla Yerli Düşünce Derneği tarafından bir program düzenlendi.


Programa, Cumhurbaşkanımızın Başdanışmanı Yalçın Topçu, Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Söz Ustası ve Edebiyatçı Cumhur Kerküklü, Iraklı Türkmenlerin Sesi Şair Nesrin Erbil, davetliler ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Burada bir konuşma yapan Yalçın Topçu, 12 Eylül 1980 askerî darbesinden önce yapılan yargılama sonunda idam cezasına çarptırılmış Mustafa Pehlivanoğlu’nun ölüm yıl dönümü vesilesiyle kendisini anarak, “1980 yılında, 7 Ekim’i 8 Ekim’e bağlayan gece, ‘Ülkücü Fikir Okulu’nun şanlı kahramanı, mazlumu ve masumu Mustafa Pehlivanoğlu, ‘Onların Çocukları’ tarafından, 12 Eylül’ün sözde mahkemelerince hukuksuz ve ‘dikte’ edilmiş alçak bir karar neticesinde idam edilerek şehit edilmesinin yıl dönümü. Bu vesileyle başta Mustafa Pehlivanoğlu olmak üzere; vatan, millet, devlet uğruna, mübarek ezanlarımız susmasın, şanlı bayrağımız inmesin inancıyla hayatlarını feda etmiş olan ülküdaşlarımızla birlikte Türk-İslam beldelerinin bütün aziz şehitlerini rahmet, minnet, saygı ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” değerlendirmesinde bulundu.


"Türkmenler, meşru yöntemler ile mücadele etmektedir"


Türkmen Millî Bayramı’nın önemine değinen Topçu, “Bugün, 7 Ekim Türkmen Millî Bayramı vesilesiyle bir aradayız. 7 Ekim, bu yüzyılda zulme ve katliamlara maruz kalan Irak-Türkmeneli bölgesinin kadim halkı ve Irak’ın en büyük üçüncü etnik grubu Türkmenlerin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Türkmenler, Irak’ta ve Türkmeneli bölgesinin hemen her beldesinde dönem dönem zulme, haksızlık ve katliama uğramış olmalarına rağmen hiçbir zaman diğer grupların yaptığı gibi teröre ve isyana kalkışmamış; eğitimli, aydın ve elit bir halktır.


Türkmenler, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunmakta ve bundan taviz vermeden Irak’ın birliği, dirliği, siyasi ve yasal haklarını elde etmek için hukuk içinde meşru yöntemler ile mücadele etmektedir. Üç gün sonra yani 10 Ekim’de Irak’ta seçim var. Bu seçimlere ilk kez Irak-Türkmen partileri tek listeyle katılıyor. İnşallah Irak’ın kadim halkı olan Türkmenler, bu seçimlere yüksek oranda katılarak hem sandıklara hem de adaylarına sahip çıkıp, Irak siyasetinde ve yönetiminde hakları olan temsil yetkisini kazanacaklardır. Bu seçimlerin komşumuz Irak’ın ve kardeşimiz halkının; refahına, huzuruna, birliğine ve dirliğine vesile olmasını dileriz.” açıklamalarında bulundu.


"Tüm etnik gruplar birbirine sahip çıkmalı"


Irak’ın istikrarı, refahı ve toprak bütünlüğünün Türkiye için hayati öneme sahip olduğunun altını çizen Topçu, “Türk milletinin, Türkmeneli bölgesinde yaşayan Türkmenler için dönem dönem yapılan zulüm ve katliamlara yürekleri ne kadar yandıysa; Kürt kardeşlerine yapılan Enfal ve Halepçe katliamlarında da, ABD’nin Felluce’de ve diğer yerlerde Arap kardeşlerine yaptığı katliamlarda da aynı şekilde yürekleri yandı.


Irak’taki Kürt, Arap ve Türkmen; Şii, Sünni yani bütün Müslümanlara buradan kardeşleri olarak sesleniyoruz; sizleri yönetenler gaflet içinde olsalar bile sizler, birbirinizin hakkına ve hukukuna sahip çıkmalı ve kardeşler olarak birbirinizi korumalısınız. Kültürel ve tarihsel bağlarımızın olduğu soydaş, dindaş ve akrabalarımızın vatanı sınır komşumuz Irak’ın istikrarı, refahı ve toprak bütünlüğü Türkiye için hayati öneme sahiptir. Türkmensiz Bağdat, Türkmensiz Erbil, Türkmensiz Kerkük isteyenler ve Türkmen’i sahipsiz sananlar bilsinler ki Irak; Arapsız ve Kürtsüz olamayacağı gibi Türkmensiz de asla olamaz. Ve bilsinler ki, Irak’ın kadim ve barışçıl medeni halkı olan asil Türkmenlerin üzerinde Allah, yanlarında da Türk milleti vardır.” ifadelerinde bulundu.


Programda konuşan Söz Ustası ve Edebiyatçı Cumhur Kerküklü ise, Türklüklerini dünya var oldukça koruyacaklarının altını çizerek, “14 Temmuz 1958 yılında Kraliyet bittikten sonra Cumhuriyet kuruldu. O tarihe kadar resmî belgelerde, yazışmalarda Irak Türkleri olarak geçerdik. Ama bir İngiliz politikası, bir Avrupa politikası sonrasında Türkleri dışlamak amacıyla Irak tarafından bir karar çıkartıldı ve 1958’den sonra bizler Türkmenler olarak adlandırıldık. İsim değişse de bizler Türk olarak kaldık. Dilimiz, ırkımız, kanımız hep Türklükle fışkırır. İnşallah bağlarımız hep devam eder. Eminim ki Anadolu Türkleri gibi Kerkük Türk’ü, Erbil Türk’ü, Musul Türk’ü ve Irak’ın herhangi bir yerindeki Türkler bu bayrağa sahip çıkacaktır. Bizim hoyratımızda güzel bir şekilde ifade edilmiş bir söz var, ‘Ay yıldızı, gölgeler ay yıldızı, o bayrak bayrak değil, olmazsa ay yıldızı’. Bayrağımızı süsleyen Ay yıldızımız, inşallah dünya var oldukça var olacak. Cenab-ı Allah bu bayrağa, bu millete, bu dile zeval vermesin.” şeklinde konuştu.


Erbilli Türkmen Şairi Nesrin Erbil ise, Türkiye’nin koruması altında daha güçlü olduklarını ifade ederek, “Bildiğiniz gibi bugün Türkmen Millî Bayramı günüdür. Bugün tüm Türkmenler için kutsal bir gündür. Bizim bu kutsal günümüzü önemseyip bize katılmanız, bizim için çok değerli bir anlam taşımaktadır. Her zaman yüce Türkiye’nin koruması altında kendimizi daha dinç, daha verimli, daha ölümsüz hissedeceğiz.” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yakalama kararı ortaya çıkınca bir kişiyi rehin aldı! - Haberler
GÜNDEM Yakalama kararı ortaya çıkınca bir kişiyi rehin aldı!
KYK burs başvuruları ekranı AÇILDI mı? e-Devlet'ten KYK burs başvuruları ne zaman?
GÜNDEM KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması!
GÜNDEM Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim ...
11. kattan düşen çocuk kurtarılamadı
GÜNDEM 11. kattan düşen çocuk kurtarılamadı
İstanbul merkezli 'casusluk' operasyonu: 6 gözaltı! - Haberler
GÜNDEM İstanbul merkezli 'casusluk' operasyonu: 6 gözaltı!
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'kötüye gidecek' altyapısı oluşturmaya çalışıyor
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 'kötüye gidecek' altyapısı ...
Pırlanta tasarımcısı Gamze'nin katiline iyi hal indirimi! Son dakika: Yargıtay onadı
GÜNDEM Gamze'nin katiline iyi hal indirimi onandı
AÖF kayıt yenileme bugün bitiyor! 2021 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ücreti
GÜNDEM AÖF öğrencileri dikkat: Kayıt yenilemede son gün!
Son dakika: Leyla Aydemir davası sil baştan: Duruşmada gergin anlar - Haberler
GÜNDEM 'Minik Leyla cinayeti' davası sil baştan!
ALES başvuru ücreti ne kadar? ALES başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM 2021 ALES başvuru kılavuzu
GÜNDEM ÖSYM Duyurdu: ALES başvuruları başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.