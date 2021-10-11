Irak Başbakanı Kazımi, DEAŞ'ın eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısının yakalandığını açıkladı

AA

Kazımi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin ülkede yapılan seçimleri takip ettiği sırada istihbarat biriminin de ülke sınırları dışında en zorlu operasyonlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Irak Başbakanı, söz konusu operasyonda DEAŞ'ın mali sorumlusu ve eski elebaşı Bağdadi'nin yardımcısı Sami Casim olarak bilinen kişinin yakalandığını kaydetti.

Kazımi, operasyona ve yerine ilişkin ise detaylı bilgi vermedi.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi, 26 Ekim 2019'da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ABD Özel Kuvvetlerinin düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti.