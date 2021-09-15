Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurtdışına kaçırdığını açıkladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurtdışına kaçırdığını açıkladı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, devrik lider Saddam Hüseyin rejimi döneminde milyarlarca doların yurtdışına kaçırıldığını belirterek, "Yolsuzlukla mücadele konusunda geri adım ve moral bozukluğu yok." dedi.

Irak Başbakanı Kazımi, Saddam rejiminin milyarlarca doları yurtdışına kaçırdığını açıkladı
AA

Kazımi, Bağdat'ta düzenlenen "Çalınan Malların İadesi için Uluslararası Konferans" adlı etkinlikte konuştu.

Ülkede mezhep savaşı döneminde bile (2006-2008) yolsuzlukların yapıldığını söyleyen Kazımi, "Müessis devlet inşası halkımızla yüzleşmekten geçer. İlk günden beri temel hedefimiz; yolsuzluklarla mücadele. Bunun için yargı erki ve şeffaflık kurumuyla ortak komite kurduk. Bu komite bir yıl içerisinde 17 yılda ifşa edilemeyen yolsuzluk dosyasını ortaya çıkardı." değerlendirmesinde bulundu.

"Yolsuzluk ve terör aynı şeydir." diyen Kazımi, "Eski rejim döneminde de milyarlarca dolar yurtdışına kaçırıldı. Yolsuzlukla mücadele konusunda geri adım ve moral bozukluğu yok." ifadelerini kullandı.

Irak Adalet Bakanı Salar Abdussettar da konferansın kamu mallarını çalanları hedef aldığına işaret ederek, "Çalınan malların iadesinde uluslararası çabalar zayıf kalıyor. Ülkeden çıkarılan malların uluslararası destekle iadesi lazım. Hükümetimiz yurtdışına kaçırılan tüm malların iadesinde ısrarlı." diye konuştu.

Söz konusu konferansta konuşan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt ise şu görüşleri paylaştı:

"Arap Birliği olarak yolsuzluklarla mücadele konusuna önem veriyoruz. Çalınan Malların İadesi Konferansı yolsuzluklarla mücadelede önemli bir adım. Yolsuzluklarla mücadele zor bir iştir ve sürekli iş birliği gerektirir. Yolsuzlukların önünü kesmek için bu iş birliği önemli."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kuzey İrlanda'da gazeteci Lyra McKee'nin öldürülmesine ilişkin 4 kişi tutuklandı
DÜNYA Kuzey İrlanda'da McKee'nin öldürülmesine ilişkin 4 ...
SON DAKİKA: ABD'nin ayrılışı sırasında Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğratıldı
DÜNYA Kabil havalimanı milyonlarca dolar zarara uğradı
SON DAKİKA: Taliban'ın üst düzey yöneticileri sert sözlerle tartıştı iddiası!
DÜNYA Taliban'ın üst düzey yöneticileri tartıştı mı?
ABD'de askerî amaçlarla kullanılabilen parçalar, İran'a nakletmeye çalışıldı
DÜNYA ABD yaptırımlarını deldiği bildirilen İranlıya 63 ay ...
Ursula von der Leyen: İnsan haysiyeti ve özgürlüğü para kazanmaktan daha önemli
DÜNYA AB, zorla çalıştırma yoluyla üretilen ürünlere yasak ...
SON DAKİKA: Hollanda'da sosyal mesafe kuralı dahil bir dizi kısıtlama 25 Eylül'de kaldırılıyor!
DÜNYA Hollanda'da kısıtlamalar kaldırılıyor!
Japonya'da Chanthu Tayfunu nedeniyle aşırı yağış uyarısı
DÜNYA Japonya'da şiddetli yağış uyarısı
Özbekistan'a sığınan Afgan askerlerinin üçüncü ülkeye gönderildiği bildirildi
DÜNYA Özbekistan'a sığınan Afgan askerler nereye ...
SON DAKİKA: Türkiye ile ABD arasındaki siyasi istişareler 16-17 Eylül'de Washington'da gerçekleşecek
DÜNYA Türkiye-ABD siyasi istişareleri Washington'da ...
SON DAKİKA: Avustralya'da 29 yıllık kaçak mahkum, Kovid-19 salgınında işsiz kalınca teslim oldu
DÜNYA 29 yıllık kaçak mahkum işsiz kalınca teslim oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.