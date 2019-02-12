Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Başkan Yardımcısı Rizgar Hama Muhyettin tarafından yapılan açıklamada, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon Partisi’nin yönetim kurulunun partiyi feshetme talebinin komiserlik tarafından onaylandığını söyledi.

Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin kurucusu olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) yöneticilerinden olan Salih, Talabani’nin ölümünün ardından partide yaşanan çatlaklardan sonra Ocak 2017’de Demokrasi ve Adalet için Koalisyon Partisi’ni kurmuştu. Irak Cumhurbaşkanlığı için eski partisi KYB’den aday gösterilen Salih geçen yılın Ağustos ayında kurduğu partisinden istifa ederek tekrar KYB’ye geri dönmüştü.