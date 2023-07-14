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        Irak Cumhurbaşkanının Keldani Kilisesi Patriğini azletmesi ülkede tepkiye neden oldu

        Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid'in Irak Keldani Kilisesi Patriği'ni azletmesi ülkede tartışma yarattı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 18:55
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        Irak'ta 'Keldani Kilisesi' tartışması
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        Irak Cumhurbaşkanı Reşid’in imzasıyla çıkan yeni kararnameye göre Keldani Kilisesi Patriği Luois Sako’yu daha önce göreve getiren kararname iptal edildi.

        Kararnameyle ilgili Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kararnameyi iptal etmek anayasal bir durumu düzeltmek içindi. Daha önce çıkarılan kararnamenin hiçbir yasal ve kanuni dayanağı bulunmuyordu ve Irak’taki diğer kilise ve bileşen başkanları da benzer kararnameler talep ediyor. Dini kurum, hükümet kurumu, başındaki dini kişi de devlet memuru kabul edilemez."

        Cumhurbaşkanı Reşid tarafından çıkarılan kararname ülkede tartışmalara neden olurken, söz konusu kararnamenin daha önce benzeri olmadığı yorumları yapıldı.

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        "HRİSTİYANLAR KARAR KARŞISINDA ŞAŞKIN"

        Irak Keldani Patrikliği de konuya dair yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Irak’taki tüm Hristiyanlar, Irak tarihinde benzeri olmayan söz konusu kararı şaşkınlıkla izledi. Bu kararı, ayrıca Irak ve dünyadaki köklü Keldani Patrikliğine karşı kötü niyetli siyasi karar olarak sayıyorlar." ifadeleri kullanıldı.

        Irak’ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından 2013 yılında çıkarılan kararnameyle Luois Sako, Keldani Kilisesi Patriği olarak atanmıştı.

        Mevcut Cumhurbaşkanı Reşid tarafından alınan kararın ise Şii milis gruplara yakınlığıyla bilinen Hristiyan Babiliyyun Hareketi’nin baskısı sonucu alındığı iddia ediliyor.

        Babiliyyun Hareketi lideri Reyyan Keldani ile Keldani Patriği Sako arasında daha önce sözlü tartışmalar yaşanmıştı.

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