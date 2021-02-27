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Irak Dışişleri Bakanı'ndan Tahran'a sürpriz ziyaret!

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geldi.

Irak Dışişleri Bakanı'ndan Tahran'a sürpriz ziyaret!
AA

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre bu sabah sürpriz bir ziyaretle Tahran'a giden Hüseyin ile Şemhani ikili ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Hüseyin'in İranlı diğer yetkililerle de bir araya gelmesi bekleniyor.

Iraklı Bakan, 3 Şubat'ta da Tahran'ı ziyaret etmiş, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yanı sıra diğer İranlı yetkililerle görüşmüştü.

Ziyaretin, "ABD'nin Irak'taki saldırılarla ilişkili olduğu gerekçesiyle Suriye'de İran destekli gruplara ait bir yere hava saldırısı düzenlemesinden" hemen sonra gerçekleşmesi dikkati çekiyor.

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