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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Irak ile ekonomik ilişkiler yeniden ısınıyor  - İş-Yaşam Haberleri

        Irak ile ekonomik ilişkiler yeniden ısınıyor 

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iş dünyası çatı kuruluşlarının temsilcileriyle birlikte yarın Irak'a ziyarette bulunacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:13 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:13
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        Irak ile ekonomik ilişkiler yeniden ısınıyor 
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        Ticaret Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin dış ticaretinde en önemli ülkelerden biri olan Irak ile ekonomik ilişkiler yeniden ısınıyor. Bakan Bolat, yarın beraberindeki iş insanı heyetiyle bu ülkeye gidecek.

        Bolat, ziyaret çerçevesinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından kabul edilecek.

        Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri, Planlama Bakanı Muhammed Ali Temim, Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi, İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani ile ikili görüşmelerde bulunacak olan Bolat, iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantıları da gerçekleştirecek.

        Bolat'ın ziyareti çerçevesinde, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik bağların daha da güçlendirilmesi hususları ele alınacak ve Türk firmalarının Irak’taki rolünün güçlendirilmesine yönelik girişimlerde bulunulacak.

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        IRAK'A İHRACAT 2022 YILINDA ARTTI

        Irak'a ihracat 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 13,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Aynı yıl Irak'tan ithalat yüzde 24 artışla 10,4 milyar dolar olurken ticaret hacmi 24,2 milyar doları buldu. İkili ticaret hacmi ve Irak'a ihracata ilişkin rakamlar, rekor niteliği taşıyor.

        Müteahhitlik firmaları tarafından Irak'ta bugüne kadar 33,3 milyar dolar değerinde 1080 proje üstlenildi. Bu rakam Irak’ı, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 3'üncü ülke konumuna getirdi.

        Bu ülkeyle ikili ticarette yakalanan rekor seviyenin dengeli bir yapı içinde sürdürülmesi ve müteahhitlik firmalarının Irak'taki faaliyetlerinin artırılması hedefleniyor.

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