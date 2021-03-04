Irak'ın Kerkük kentinde bugün ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

Kerkük'te Kovid-19 ile mücadele kapsamında ilk Sinopharm aşısı, Bağdat Yolu Sağlık Merkezi'nde Sağlık Müdür Yardımcısı Sabah Namık'a yapıldı.Basına açıklamalarda bulunan Kerkük Sağlık Müdürü Nebil Boşnak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kerkük'te aşıya başlandığını belirtti.
Çin hükümeti tarafından Irak'a hediye edilen Sinopharm aşısının kullanıldığına dikkat çeken Boşnak, aşının öncelikli olarak sağlık personellerine yapılacağını ifade etti.
Kerkük'te beş ayrı merkezde aşılamaya başlandığı bilgisini veren Boşnak, önümüzdeki günlerde merkez sayısının artırılacağını aktardı.
Boşnak, aşının Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapıldığını, sağlık personellerinden sonra yaşlı kesimin aşılanacağını kaydetti.
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